S.A. 28 settembre 2024 Ad Alghero il Cafè Latino brilla tra i bar sardi Diciotto le eccellenze sarde nell’edizione 2025 della Guida Bar d’italia compilata dal Gambero Rosso. Tra queste, lo storico locale algherese, l´unico tra Alghero, Sassari e Porto Torres a rappresentare il nord ovest dell´Isola



ALGHERO - Sono 18 le eccellenze sarde nell’edizione 2025 della Guida Bar d’italia compilata dal Gambero Rosso, la più autorevole guida di enogastronomia in Italia. Nessun locale sardo ad un punteggio pieno, ma tanti ottimi risultati dal nord al sud dell'Isola. Ad Alghero brilla lo storico Caffè Latino, con la sua terrazza nelle mura antiche che si affacciano sul Porto cittadino, ha ottenuto una tazzina e un chicco nella valutazione del Gambero Rosso. Il bar algherese è l'unico che si classifica in tutto il nord ovest della Sardegna.



Il punteggio massimo tra i bar sardi lo ottiene l’Antico Caffè a Cagliari, con “Tre tazzine e due chicchi”; sempre nel capoluogo il Caffè dell’Arte (Due tazzine e tre chicchi), La Bon Bec Café (Due tazzine e due chicchi), De Candia (Due tazzine e due chicchi), Ditrizio (Due tazzine e due chicchi), Caffè Etnico (Una tazzina e due chicchi), Caffè Genovese (Una tazzina e due chicchi), Caffè Libarium (Due tazzine e un chicco), Le Plus Bon (Due tazzine e un chicco), Tramer (Una tazzina e due chicchi). Si distinguono anche La Bomboniera a La Maddalena (Due tazzine e due chicchi), Cambosu 1921 a Nuoro (Una tazzina e due chicchi), Café Matteotti a Olbia (Due tazzine e due chicchi), Babai a Oristano (Una tazzina e due chicchi), Il forno delle meraviglie a Sestu (Due tazzine e due chicchi), Caffè Sindia a Sindia (Due tazzine e due chicchi).



Nella foto: la terrazza del Caffè Latino