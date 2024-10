Cor 8:05 Basket D, l’Alghero cade a Sestu Sconfitta nella prima giornata di campionato per i ragazzi di coach Brembilla. I giovani giallorossi cedono il passo all’Astro in una partita combattuta fino alla fine



ALGHERO - Esordio amaro per la Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero nel campionato di Divisione Regionale 1. I giovani giallorossi cedono il passo all’Astro in una partita combattuta fino alla fine. I ragazzi di Brembilla pagano il timore iniziale e la precisione degli avversari. Le diverse palle perse e la difficoltà nel realizzare da sotto, assieme ai problemi di falli, scavano il gap nel primo tempo. Nella seconda metà della partita i giallorossi recuperano il passivo, arrivando punto a punto, ma non riescono nell’impresa. A Sestu finisce 73-70.

Il migliore tra le file della SAP è Oumar Coulibaly, dominante con la sua prestazione da 38 punti, miglior marcatore di giornata.



ASTRO SSDRL - SAP ALGHERO 73-70

Parziali: 18-8; 24-21; 15-18; 16-23.

Progressivi: 18-8; 42-29; 57-47; 73-70.

Astro SSDRL: Sassaro G., Meloni 3, Dore 13, Pagani, Melis 3, Floris, Sassaro M. 17, Taccori 2, Cicotto 5, Balletti 7, Murgia 7, Gaspardini 16. All. Sassaro.

SAP Alghero: Fadil 2, Tanda 3, Nulvesu, Fonnesu, Lusso 1, Leone 5, Rosas A. 11, Rosas F. 10, Coulibaly 38, Rud. All. Brembilla.