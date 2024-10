Cor 12:45 Promo Autunno, Taylor Mega madrina Sassari, venerdì prende il via Promo Autunno. Taylor Mega madrina della VI fiera regionale. Il grande evento ideato da Claudio Rotunno sarà inaugurato venerdì 18 ottobre alle 10 e proseguirà fino a domenica sera negli spazi di Promocamera



SASSARI - Modella, influencer e imprenditrice dal fisico esplosivo, Taylor Mega sarà la madrina della VI edizione della fiera regionale Promo Autunno che si terrà venerdì, sabato e domenica, dalle 10 del mattino alle 20, negli spazi della Promocamera di Predda Niedda a Sassari. Sono oltre centocinquanta le aziende aderenti a questo appuntamento annuale diventato una vetrina imperdibile per le eccellenze del territorio. Nell’ormai consolidato “Allestimento vincente”, tra i settori Silver, Gold e Platinum troveranno spazio tutti i comparti istituzionali e commerciali, i centri bellezza e gli acconciatori, gioielleria e fashion, agroalimentare e artigianale, arredo, design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, tecnologia, settore auto, fotovoltaico, energia e tanto altro.



L’inaugurazione è prevista per le 10 di venerdì 18 ottobre, alla presenza del patron Claudio Rotunno, del presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del presidente di Promocamera, Francesco Carboni, dell’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca e dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. «Positività, bellezza e territorio sono le tre parole chiave che fin dal primo momento hanno caratterizzato il nostro format – ha dichiarato Rotunno – e proseguiamo con convinzione nella direzione tracciata in sinergia con le istituzioni e con tutte le aziende che hanno voglia di crescere e superare sempre i propri limiti».

Nelle tre giornate della manifestazione sono attese decine di migliaia di visitatori. Novità assoluta lo Spazio Camera nel settore Platinum, in posizione strategica al centro della fiera, sarà allestito un grande stand interamente a cura della Camera di Commercio di Sassari, con servizi per le aziende, eventi e convention impreziosite da relatori di livello nazionale. Proprio la Camera di commercio di Sassari ha fornito il suo apporto per il secondo anno consecutivo conferendo a ogni standista un rimborso spese del 50 per cento. La superficie totale interessata dall’evento è di circa ottomila metri quadri, mentre l’utilizzo di attrezzature ecosostenibili porterà l’edizione del 2024 a essere quella più green mai realizzata. Subito dopo l’inaugurazione è in programma un convegno con la partecipazione del noto economista Paolo Savona.



A ospitare gli appuntamenti più importanti sarà ancora una volta il settore Gold, riservato alle istituzioni e alle più importanti associazioni di categoria, strutturato per essere occasione di incontri e talk show in compagnia di esperti di settori quali design, architettura, istituzioni, food, mobilità ecosostenibile e altro. Il format è ormai consolidato per implementare le sinergie tra i piccoli e i grandi imprenditori, le organizzazioni istituzionali e gli esperti. Massimo riferimento fieristico per raffinatezza e pregio sarà invece il settore Platinum, all’interno del quale saranno collocate le aziende più prestigiose. Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il padiglione wedding con le sue sfilate di moda sempre gremite di pubblico, un vero e proprio set fotografico in cui, a dare spettacolo, sono la bellezza e l’accuratezza degli abiti e il fascino delle indossatrici. Altro punto di forza sarà il padiglione food events, ormai immancabile con i suoi cooking-show sempre molto richiesti.



Tra le altre attività sono da evidenziare i convegni dedicati al lavoro, al green e alle novità del settore automobilistico, che saranno presentati nella sala stampa appositamente predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna. L’ATP di Sassari ha messo a disposizione le navette che porteranno i visitatori da via Tavolara in Promocamera e viceversa. La fiera Promo Autunno è sostenuta da partner ormai storici come Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Azienda speciale Promocamera, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna, Dinamo Banco di Sardegna, Gruppo Unione Sarda e Videolina-Radiolina (media-partner), Torres Calcio, La Nuova Sardegna, Atp di Sassari, Consorzio ZIR Predda Niedda, Confcommercio.