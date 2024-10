S.A. 12:00 Troppo rumore: sigilli agli impianti del Touch I residenti protestano e gli accertamenti dei Vigili di Alghero si sono chiusi con il sequestro dell’attrezzatura di diffusione sonora del Touch, già al centro peraltro di accertamenti da parte delle Forze dell´Ordine dopo la denuncia di un pestaggio nel mese di agosto



ALGHERO - A seguito di numerose segnalazioni dei residenti, l’Ufficio della Polizia Giudiziaria di Vigili Urbani di Alghero ha eseguito una serie di accertamenti coordinati dalla P.M. Dott.ssa Enrica Angioni; accertamenti che si sono chiusi con il sequestro dell’attrezzatura di diffusione sonora del Touch, la discoteca nel litorale di Maria Pia che aveva già archiviato la stagione danzante. Il locale notturno in questione era già al centro di accertamenti da parte di differenti Forze dell’Ordine a seguito della denuncia di un pestaggio avvenuto nel mese di agosto durante una serata. In quel caso era stata sospesa la licenza per 15 giorni.