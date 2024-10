S.A. 8:08 Ad Alghero serata dedicata a Rino Gaetano Sarà Alessandro Azara, cantante e chitarrista, a rendere omaggio a Gaetano, accompagnato da un’affiatata formazione di musicisti: Giovanni Pinna al basso, Giovanni Sanna e Massimo Cossu alle chitarre, e Paolo Zannin alla batteria e percussioni. Appuntamento 1 novembre



ALGHERO - La magia di Rino Gaetano rivivrà ad Alghero con il ritorno della rassegna #NonSoloJazz, giunta alla sua quarta edizione, un evento imperdibile ideato e organizzato da Bayou Club Events e Poco Loco Alghero. Il primo appuntamento di questa nuova edizione sarà dedicato a uno dei più iconici cantautori italiani: Rino Gaetano. La serata avrà luogo venerdì 1 novembre 2024 alle ore 22:30, nella suggestiva cornice del Poco Loco Alghero, situato in Via Gramsci, 8.



Sarà Alessandro Azara, cantante e chitarrista, a rendere omaggio a Gaetano, accompagnato da un’affiatata formazione di musicisti: Giovanni Pinna al basso, Giovanni Sanna e Massimo Cossu alle chitarre, e Paolo Zannin alla batteria e percussioni. Un concerto che si preannuncia pieno di energia e interazione con il pubblico, in cui la musica di Rino Gaetano prenderà vita attraverso interpretazioni libere e intense, spaziando dai brani più celebri come Ma il cielo è sempre più blu e Gianna, fino ai pezzi più amati dai fan più appassionati.



La serata offrirà un’esperienza musicale unica, caratterizzata da un’alternanza di ritmi vivaci e ballads struggenti. Un’atmosfera allegra e ironica avvolgerà gli spettatori, trasportandoli nel mondo di uno degli autori più eccentrici e amati della musica italiana. Sarà un’occasione speciale per rivivere emozioni autentiche e senza tempo, celebrate con passione e originalità. La rassegna continuerà per tutto l'inverno, le prossime date a novembre e dicembre: il 15 novembre il tributo ai Litfiba, il 29 il tributo a Fabrizio de Andrè e il 20 dicembre il tributo a Piano Daniele.