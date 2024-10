S.A. 9:11 «Blocchiamo mega porto galleggiante» Il gruppo Città Viva plaude la richiesta inviata alla Regione per sospendere temporaneamente il progetto dei campi ormeggi in Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana







ALGHERO - Il gruppo Città Viva plaude la richiesta inviata alla Regione per sospendere temporaneamente il progetto dei campi ormeggi in Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana [ LEGG I]. La lettera è stata inviata nei giorni scorsi all'assessore regionale e direttore generale competente dal sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del Parco Emiliano Orrù. In ballo un progetto che prevede l'istallazione di 216 boe nel Golfo di Porto Conte e Punta Giglio.«Certi che tale richiesta è ampiamente condivisa dal mondo della nautica algherese primi fra tutti i pescatori, i diportisti e tutte quelle aziende che operano nel porto di Alghero al servizio della nautica stessa. Con la certezza che l'amministrazione Comunale di concerto con quella del Parco farà di tutto e del suo meglio per arrivare a una soluzione condivisa a seguito di una necessaria rivisitazione di un progetto che usa come scusa la salvaguardia della Posidonia, ma di fatto si dimostra solo utile per fare cassa compromettendo l'integrità quel gioiello che la natura ci ha donato, Il golfo Di Porto Conte, organizzando un mega porto galleggiante» concludono da Città Viva.