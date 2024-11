S.A. 9:08 Le prime luminarie da record ad Alghero In attesa di conoscere il tanto atteso nome dell´artista del Capodanno algherese con tutte le polemiche che ne conseguono, l´Amministrazione comunale ha voluto almeno anticipare i tempi per creare l´atmosfera natalizia



ALGHERO - Le prime luminarie per il Natale sono state installate nel centro storico di Alghero (nella foto). Un vero record per l'abbellimento della città antica in vista delle festività. In attesa di conoscere il nome dell'artista del Capodanno algherese con tutte le polemiche che ne conseguono, l'Amministrazione comunale, se non altro ha voluto anticipare i tempi per creare l'atmosfera che accompagnerà le serate di novembre e dicembre in stile natalizio.