S.A. 17:55 Furgone si ribalta, donna resta intrappolata In un tratto non transitabile l´uomo alla guida del mezzo ha cappottato in un tratto della nuova circonvallazione. La moglie è rimasta intrappolata dentro la vettura ma cosciente durante le operazioni di soccorso. Cantiere poco segnalato



ALGHERO - Un furgone Daccia Dokker si è ribaltato questo pomeriggio nel cantiere della nuova circonvallazione ad Alghero (nella foto). In prossimità della discesa dal terrapieno, in un tratto non transitabile l'uomo alla guida del mezzo ha cappottato nel terreno confinante alla sede stradale ancora interessata dai lavori. La moglie è rimasta intrappolata dentro la vettura ma cosciente durante le operazioni di soccorso. Seppur l'incidente sarebbe la conseguenza di una infrazione da parte del guidatore resta la necessità di presidiare e segnalare meglio un cantiere molto grande e che interseca con alcune delle vie più trafficate in città. Sul posto la Polizia locale e i soccorsi sanitari.