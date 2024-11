Cor 18:37 Gianna Nannini per il Capodanno di Sassari L´annuncio arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Mascia che sulla sua pagina social rilancia il titolo di una delle canzoni simbolo della cantante toscana



SASSARI - «Sassari, Sei nell'anima». Gianna Nannini per il Capodanno 2024-2025 di Sassari: L'annuncio, per così dire, arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Mascia che sulla sua pagina social rilancia il titolo di una delle canzoni-simbolo della cantante rock toscana. La scelta arriva a distanza di qualche giorno dall'annuncio dei Negramaro ad Alghero e per la prima volta il capoluogo sassarese ambisce a superare la Riviera del Corallo.



articolo in aggiornamento