Sofia Brigatti vince la Junior Next Gen La giovanissima tennista originaria di Alghero che vive e si allena a Milano ha vinto il Master Junior Next Gen Under 10 a Torino durante le ATP finals. E´ la più forte tennista italiana della sua età



ALGHERO - La stella di Sofia Brigatti continua a splendere nel mondo del tennis. La giovanissima atleta originaria di Alghero (la mamma è algherese), che vive e si allena a Milano, ha vinto il Master Junior Next Gen Under 10 a Torino durante le ATP finals. E' la più forte tennista italiana della sua età e la vittoria torinese è l'ennesima consacrazione a conclusione di un anno magico iniziato con la vittoria al LEMON BOWL, il torneo giovanile più partecipato al mondo [ LEGGI ]. A Torino Sofia è arrivata prima sulle 25 bambine che si sono classificate al Master dopo le quattro tappe dei junior next gen svoltesi durante l’anno. Le 4 tappe si sono svolte in tutta Italia nelle 5 macroaree e le prime 5 di ogni area si sono classificate al Master nazionale dove Sofia ha trionfato davanti al pubblico del circolo la Stampa, mentre nella stessa città è in corso il torneo dove si sfidano gli 8 tennisti migliori al mondo, tra cui il numero uno, l'italiano Jannick Sinner.