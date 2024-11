Cor 10:22 Pallacanestro Alghero a tappeto ad Oristano La Costruzioni Valentino SAP cade ad Oristano, in un match difficile e sofferto: Il tabellone finale segna 95-81 per i padroni di casa



ALGHERO - La Costruzioni Valentino SAP cade ad Oristano, in un match difficile e sofferto.

Il tabellone finale segna 95-81 per i padroni di casa, la loro esperienza sul campo prevale e i giovani della SAP non riescono a reagire. Da evidenziare la prestazione di Alessandro Tanda: pacatezza, sacrificio e determinazione, sue doti imprescindibili sebbene la giovane età, dimostrano un giocatore dalle grandi capacità. Nonostante la sconfitta, il morale dei giovani giallorossi rimane immutato, e la testa è già al prossimo impegno del campionato, sabato contro Carbonia. Sarà una settimana di allenamento intensivo, dove il coach Brembilla darà energia, preparazione e indicazioni per riequilibrare la squadra e portarla al meglio sul parquet.