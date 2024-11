S.A. 18:24 Jazz Club Network, tappa a Sassari e Cagliari Nicola Angelucci arriva per una doppia tappa che lo vedrà in scena venerdì 29 novembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 20.30) e sabato 30 novembre a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30)



CAGLIARI - Il nuovo protagonista del cartellone The Jazz Club Network, firmato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino, è Nicola Angelucci, senza dubbio uno dei percussionisti più affermati sulla scena jazzistica italiana. Abruzzese, innamorato sin da giovanissimo della batteria, Angelucci arriva per una doppia tappa che lo vedrà in scena venerdì 29 novembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 20.30) e sabato 30 novembre a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30).



Musicista dall'esperienza ormai indiscussa e sideman di molti tra i più interessanti leader jazz mondiale - da diversi anni è membro del quartetto di Fabrizio Bosso e vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Benny Golson, Steve Grossman, Wynton Marsalis -, il batterista arriva in Sardegna con una formazione davvero spettacolare. Per questa nuova formazione ha infatti voluto, insieme al fidato contrabbassista Luca Bulgarelli, il pianista statunitense Greg Burk dotato, oltre che di uno straordinario talento strumentale, di una rara capacità di valorizzare qualunque composizione. Arricchiscono la compagine i due giovanissimi talenti Francesco Fratini e Giovanni Cutello. Nel suo terzo album da leader “Changes”, pubblicato nel 2021, Angelucci si conferma anche come compositore, mostrando una vena melodica particolarmente raffinata.



Fino al 7 dicembre 2024, ancora musica sui palcoscenici dell’Isola con JCN, una rassegna che complice un ventaglio di proposte studiate per accontentare i tanti gusti musicali degli spettatori è divenuta oggetto di attenzione e sostegno da parte di diversi enti pubblici e privati tra cui la Fondazione di Sardegna, il Ministero della Cultura, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sarda, la Cassa Depositi e Prestiti.