S.A. 19:22 Il Coro Polifonico Algherese ricorda Ignazio La serata vedrà la partecipazione, oltre che del Coro Polifonico diretto dal maestro Ugo Spanu, anche del Coro Logudoro di Usini diretto dal maestro Dario Pinna ed è in memoria di Ignazio Simula, corista del Coro Polifonico Algherese prematuramente scomparso un anno fa



ALGHERO - Sabato 30 novembre, alle 20.30, la Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, ospiterà “One more light for Ignazio”, concerto a scopo benefico in memoria di Ignazio Simula, corista del Coro Polifonico Algherese prematuramente scomparso un anno fa, dopo una breve, ma implacabile malattia. La serata, con ingresso libero, aperta dal Joves Ensemble del Coro Polifonico Algherese, diretto dalla maestra Maria Gabriella Mura, vedrà la partecipazione, oltre che del Coro Polifonico diretto dal maestro Ugo Spanu, anche del Coro Logudoro di Usini diretto dal maestro Dario Pinna. All'organo, ci sarà Fabio Frigato.



«Non è facile colmare il vuoto di una vita strappata in maniera così improvvisa ai proprio affetti. Ma, attraverso la musica che Ignazio amava tanto, la sua luce continua a brillare e ad accompagnare chi lo ha conosciuto e amato. Una luce – dichiarano i membri del Coro – che vuole rischiarare anche i luoghi in cui ha trascorso i giorni della sua malattia e le persone che, con grande professionalità, cura e dedizione gli sono state accanto: i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario del Reparto di Cardioanestesia dell'Ospedale Santissima Annunziata». Proprio a loro, infatti, sarà dedicata la raccolta fondi che si terrà durante la serata del concerto, patrocinato dall'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e fortemente voluta dalla moglie di Ignazio, Elisabetta, e dai suoi amici più cari. Durante la serata verranno forniti gli estremi bancari per effettuare le donazioni.