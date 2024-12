S.A. 11:49 Porto Torres: Al via il Natale Turritano La variegata proposta che mette insieme oltre 30 eventi tra concerti e spettacoli, mostre, laboratori, incontri letterari, premiazioni, trekking urbani, parate, eventi enogastronomici e iniziative solidali, proseguirà fino all’Epifania



PORTO TORRES - Hanno preso ufficialmente il via il 1° dicembre le iniziative del Natale turritano che per tutte le festività natalizie animerà la città con eventi pensati per creare un clima gioioso capace di accontentare adulti e bambini. Anche per il 2024, infatti, l’amministrazione comunale promuove un ricco calendario organizzato in collaborazione con associazioni, cooperative, commercianti e privati cittadini. La variegata proposta che mette insieme oltre 30 eventi tra concerti e spettacoli, mostre, laboratori, incontri letterari, premiazioni, trekking urbani, parate, eventi enogastronomici e iniziative solidali, proseguirà fino all’Epifania mostrando la volontà del territorio di lavorare in maniera sinergica per fare di Porto Torres una città in grado di coinvolgere la cittadinanza e attrarre visitatori anche da altri centri in modo da inserirsi in una sorta di circuito del turismo natalizio che può incrementare le ricadute economiche nel territorio. La proposta natalizia comprende appuntamenti ormai tradizionali come il “Miracolo di Natale”, il “Tuffo di Capodanno”, “La Befana in Piazza” e tanti altri.



Numerose le iniziative promosse della biblioteca comunale, a partire dalla campagna promozionale della lettura “Fatti un regalo! Prendi un libro in biblioteca” che prenderà il via il 1° dicembre fino ai numerosi appuntamenti legati dal filo conduttore dell’albero come simbolo di Natale e di una natura che cerca di salvaguardare la propria sostenibilità. Il primo dei grandi classici appuntamenti è in programma il 6 dicembre con il Trekking Urbano “Turris-Torres-Porto Torres” organizzato dalla Memoria Storica che gestisce l’Ufficio turistico comunale. Il percorso guidato sarà l’occasione per raccontare l'eredità storica del territorio in un modo nuovo, piacevole e coinvolgente. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con le guide, raccontare aneddoti, mostrando delle foto, leggendo racconti e contribuendo quindi in prima persona alla costruzione della visita.

Ma la città sarà immersa nell’atmosfera natalizia già dal 2 dicembre anche grazie al presepe artigianale in ferro battuto, allestito dalla Pro Loco fino all'8 gennaio nei pressi della passeggiata coperta in via Mare.



Il giorno seguente, il 7 dicembre, sarà la volta dell’attesissima “Parata di Natale” organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini, il Centro Commerciale Naturale Botteghe Turritane e gli Elfi dell'associazione Intragnas, con la partecipazione dei figuranti in abiti da mascotte Disney. Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, è in programma un’intensa giornata ricca di appuntamenti. A partire dalle 15.00 in Piazza Umberto I le associazioni Pro Loco, Intragnas ed Etnos prepareranno, rispettivamente, castagne e vin brulé, polenta, frittelle e crepes mentre gli Scout CNGEI e AGESCI allestiranno il mercatino natalizio. Dopo l’esibizione scuola di danza ASD Moving Soul di Roberta Valente, in programma alle 16.00, alle 17.30 ci sarà l'accensione dell'Albero di Natale e subito dopo sarà la volta del concerto dei Black Soul Gospel Choir. Nella Sala conferenze del museo del Porto sarà inaugurata la deliziosa Casetta di Babbo Natale, a cura dell'associazione Ludolandia, mentre in Piazza Colombo, la Torre aragonese e la vicina imbarcazione, simboli della città e delle sue tradizioni marinaresche saranno illuminate, la prima, con le proiezioni delle figure di buon auspicio per il nuovo anno. Intanto nella Piazza Martiri Turritani antistante la Basilica di San Gavino sarà inaugurato l’affascinante presepe in legno con le sue statue di 2 metri realizzate da Fabrizio Budroni in collaborazione con Giacomo Rum e con la Parrocchia. Anche quest’anno sarà arricchito con nuovi personaggi. La piazza ospiterà anche il presepe dell’accoglienza.



Nell’ambito del programma natalizio rientreranno anche le celebrazioni per il 40° anniversario di attività del Museo Nazionale Antiquarium Turritano curate della Direzione Regionale Musei Sardegna che prevedono incontri, convegni e mostre. Torna inoltre il “Premio Turritana dell’anno”, organizzato dalla Fidapa BPW Italy - Sezione di Porto Torres. Si tratta del conferimento, giunto alla III edizione, volto a celebrare una donna che, turritana di nascita o d’adozione, si sia distinta nel campo delle arti, delle professioni, degli affari ma anche in campo sociale, così come in campo associativo o sportivo. La prima accensione delle luminarie natalizie lungo le vie cittadine è in programma il 6 dicembre e si procederà con l’accensione delle luminarie nel centro storico e nei diversi quartieri cittadini. Nella piazza del Comune sarà allestito un nuovo albero di 8 metri accessibile e con divanetto interno. Anche quest’anno torna il concorso ““Presepi Per la Città 2024 – in ricordo di Vincenzo Camoglio” dedicato agli addobbi natalizi luminosi allestiti all’esterno delle abitazioni private (balconi, facciate e cortili) e nelle vetrine delle attività commerciali della Città. Il montepremi è di 1200 euro, suddiviso in 400 euro per ciascun 1° classificato delle 3 sezioni del concorso: presepi privati, allestimenti luminosi natalizi privati e vetrine delle attività commerciali. La commissione giudicante è formata da Giacomo Rum (appassionato di presepi ed esperto delle tradizioni locali relative alla realizzazione di presepi di varie fogge e dimensioni) Fabrizio Budroni (artigiano locale, esperto di presepi) e Giovanna Manca (fotografa). La premiazione si svolgerà nel mese di gennaio 2025 a chiusura del Natale turritano.



«Con gli allestimenti luminosi e le iniziative in programma per il Natale Turritano, l’Amministrazione Comunale si appresta anche quest’anno ad augurare alle famiglie e a tutta la nostra Comunità di trascorrere in Città le festività natalizie fino all'Epifania in un clima di serenità e gioia con eventi che siano di richiamo anche per gli abitanti dell’hinterland, contribuendo così alla promozione dell'attività dei nostri operatori commerciali. Ringraziamo tutte le associazioni cittadine e i commercianti che anche quest'anno lavoreranno per arricchire un programma di eventi variegato, che avrà diversi momenti culturali importanti come le giornate dedicate dalla Direzione Regionale Musei Sardegna alla celebrazione dei 40 anni del Museo Nazionale Antiquarium Turritano» il commento dell'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco.