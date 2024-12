Cor 21:45 A Sassari il gran concerto di Natale E´ un appuntamento programmato nell’ambito anche del calendario del Festival delle Bellezze 2024, di cui costituisce la tappa numero 16. Quest’anno il Gran Concerto di Natale si terrà nella chiesa di Santa Caterina



SASSARI - Giovedì 5 dicembre, ritorna il Gran Concerto di Natale, evento musicale giunto alla settima edizione e inserito nel cartellone di "Sassari Natale Insieme 2024" del Comune di Sassari. Ma è un appuntamento programmato nell’ambito anche del calendario del Festival delle Bellezze 2024, di cui costituisce la tappa numero 16. Quest’anno il Gran Concerto di Natale si terrà nella chiesa di Santa Caterina, nell’omonima piazza nel centro storico di Sassari. La serata, con inizio alle 20,30, si articolerà in tre parti. Nella prima si esibiranno l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari: i coristi, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, eseguiranno brani della tradizione sarda; nella seconda parte sarà graditissimo ospite il duo Fantafolk, ovvero Vanni Masala all’organetto e Andrea Pisu alle launeddas, che proporranno un repertorio pop e natalizio; nella terza e ultima parte torneranno l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, con i canti di Natale.



L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Maria Carta ed è dedicato ai trent’anni di vita di Emergency, la onlus dell'indimenticato Gino Strada. Si avvia così alla conclusione la settima edizione del Festival delle Bellezze, organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia e ideato nel 2018 dal maestro Vincenzo Cossu, che è anche il direttore artistico della rassegna. La tappa nella chiesa di Santa Caterina rientra così nel tour del Festival nel nord Sardegna: l’obiettivo è mettere in evidenza la bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale e architettonico. Costruita a partire dal 1579 e inaugurato nel 1609, la chiesa è stata la prima realizzata secondo i canoni liturgico-architettonici controriformisti del Concilio di Trento e accoglieva i Gesuiti. Era infatti intitolata a Gesù e Maria; solo nel 1853 fu dedicata a Santa Caterina di Alessandria, una volta abbattuta l’omonima struttura religiosa duecentesca che occupava l’attuale piazza Azuni.



Il Gran Concerto di Natale sarà condotto da Manuela Muzzu. Media partner: Sardinian Life, ISO IMAGE, Tinxy, Sardegna Wanderlust; service luci: Pier Paolo Lubinu; fonica e service audio: Marco Pinna e Insieme Vocale Nova Euphonia; foto: Vanni Azzu; sicurezza e antincendio: Bruno Piu e Mario Conconi; ambulanza: Croce Azzurra di Ossi; direzione artistica: Vincenzo Cossu. Ingresso libero. L'evento, inserito anche all'interno del cartellone nazionale di eventi Nativitas della Feniarco - La voce dei cori, è sostenuto dalla Fersaco - Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali e dalla Camera di Commercio di Sassari tramite il brand Salude & Trigu e dalla RAS - Regione Autonoma della Sardegna attraverso il bando CunSonoS L.R. 64/86 art. 2.



Il Festival, oltre al patrocinio dei comuni ospitanti, ha il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, della Confindustria Centro Nord Sardegna e, tramite il programma Salude&Trigu, della Camera di Commercio di Sassari. Green partner del Festival nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile è Grimaldi Lines. Il Festival delle Bellezze. Nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.