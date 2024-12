Cor 9:05 Fiba, la Dinamo lotta ma vince Bilbao Una Dinamo da applausi cede stremata 91-89 a Bilbao nella prima partita del gruppo L del second round di Fiba, al termine di un’autentica battaglia, che i baschi fanno loro, grazie all’esperienza e ad un pizzico di fortuna



SASSARI - Una Dinamo da applausi cede stremata 91-89 a Bilbao nella prima partita del gruppo L del second round di Fiba, al termine di un’autentica battaglia, che i baschi fanno loro, grazie all’esperienza e ad un pizzico di fortuna. Sassari, senza Sokolowski e Udom, deve rincorrere per quasi tutta la partita, va sotto anche di 18 punti nonostante i tentativi di ribaltate l’inerzia del confronto ma ha la forza e l’orgoglio di reagire. Nel secondo tempo il Banco getta il cuore oltre l’ostacolo, Bibbins alla sua miglior partita stagione e Cappelletti aprono i varchi con il pick and roll, Tambone è micidiale da 3 punti, la Dinamo combatte e arriva addirittura ad avere il tiro del pareggio a 11 secondi dalla fine con Bibbins ma il ferro sputa la tripla che valeva il supplementare. Applausi per i ragazzi di Markovic.



Dinamo Banco di Sardegna – Bilbao 89-91

Parziali: 18-21; 23-30; 25-22; 23-18.

Progressivi: 18-21; 41-51; 66-73; 89-91.

Dinamo. Bibbins 19, Fobbs 7, Piredda, Bendzius 14, Halilovic 15, Cappelletti 9, Tambone 17, Veronesi, Renfro 5, Trucchetti, Vincini 3. All. Nenad Markovic

Bilbao. Frey 16, Rahkman 5, Taboada, Dominguez 3, Chachon, Gielo 12, Jones 12, Patzar 5, Dragic 13, Hlinason 12, Sylla, Kullamae 13. All. Jaume Posarmau