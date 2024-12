Cor 19:00 «Alghero al centro della pianificazione» Secondo Di Nolfo, Alghero così si conferma il cuore pulsante delle celebrazioni di Capodanno in Sardegna, consolidando il proprio ruolo di riferimento per l´intera isola, fondamentale in tal senso è il sostegno della Regione Sardegna



ALGHERO - «L’impegno che la giunta regionale di centrosinistra sta mettendo in campo per il Cap d’Any è la dimostrazione concreta dell’attenzione che la Regione riserva ai territori e alle loro eccellenze. Questo significativo incremento del contributo regionale sottolinea la nostra volontà di valorizzare un evento che rappresenta una vetrina straordinaria per la Sardegna, capace di generare ricadute positive per l’economia locale e rafforzare l’immagine della Riviera delCorallo». Parole dell'unico consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, che dopo aver incassato i ringraziamenti dal Cda della Fondazione Alghero, rilancia il suo impegno.



«Il Cap d’Any è un’opportunità strategica per promuovere cultura e turismo - sottolinea Di Nolfo - attirare visitatori e garantire benefici a lungo termine per il territorio. Continuerò a sostenere con convinzione le manifestazioni di alto profilo, lavorando accanto ai Comuni per costruire una Sardegna dinamica, attrattiva e competitiva sul piano internazionale». Secondo Di Nolfo, Alghero così si conferma il cuore pulsante delle celebrazioni di Capodanno in Sardegna, consolidando il proprio ruolo di riferimento per l'intera isola. Fondamentale in tal senso è il sostegno della Regione Sardegna.



La scelta della nuova maggioranza di centrosinistra nel Parlamentino sardo ha portato un significativo incremento dei fondi regionali destinati al Capodanno di Alghero: Se lo scorso anno la Regione, sotto l'amministrazione di centrodestra, contribuiva con una quota pari al 18,1% del costo rendicontabile del progetto (200.000 euro a fronte di 1,1 milioni di spesa complessiva), quest'anno, con la nuova amministrazione regionale firmata centrosinistra, la partecipazione è salita al 43,3%, per un valore complessivo di quasi 400.000 euro (su un costo totale dell'evento di circa 900.000 euro). «Questo dato testimonia in maniera chiara e inequivocabile il sostegno della Regione Sardegna al Cap d'Any, il Capodanno di Alghero e della Sardegna.» chiude Valdo Di Nolfo.