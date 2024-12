Cor 12:14 Sap Alghero, sconfitta in casa contro Terralba Un finale amaro che non sorride ai giallorossi. Cade la Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero contro Terralba, in una partita molto combattuta e decisa solo all’ultimo



ALGHERO - Un finale amaro che non sorride ai giallorossi, che escono sconfitti con il punteggio di 87-93. Una nota positiva del match è la partita di Alessio Cherbaucich che, dopo due mesi lontano da parquet, ha fatto il suo ritorno con una prestazione da applausi, dimostrando che talento e dedizione possono abbattere ogni ostacolo. La sua energia contagiosa e la qualità tecniche sono decisive per la squadra. Sebbene la giovane età, Alessio è già un punto di riferimento per il futuro della SAP. Gli ospiti giocano una grande partita, trovando precisione dall’arco e clutch mentality nel momento decisivo della partita. Nonostante il momento altalenante, l’umore tra i giovani giallorossi rimane positivo, pronti ad affrontare la prossima sfida, domenica prossima in casa dell’Atletico Cagliari.



SAP ALGHERO - S.A.A.B. TERRALBA 87-93

Parziali: 27-24; 20-23; 21-13; 19-23.

Progressivi: 27-24; 47-47; 68-60; 87-93.

SAP Alghero: Chemerys 4, Fanciulli, Cherbaucich, Tanda, Coulibaly 41, Fonnesu, Leone 2, Lusso 6, Rosas A. 19, Rosas F. 10, Nulvesu 1, Rud 4. All. Brembilla.

S.A.A.B. Terralba: Martis M 5., Pani 7, Palmieri 12, Meconcelli 4, Putzolu 7, Beltrame, Iacampo 13, Peis 8, Martis C 37., Pittoni NE. All. Martis.