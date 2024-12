Cor 9:34 Cap d´Any: tutti gli eventi fino a domenica Entra nel vivo il cartellone del Cap d´Any. La prima settimana col secondo weekend vedono crescere la magia degli appuntamenti tra arte musica, teatro, enogastronomia, cultura, etc, al fine di rendere sempre più attrattiva la nostra città durante oltre un mese di programma predisposto da Fondazione e Amministrazione Comunale



ALGHERO - Saranno tre gli appuntamenti previsti per oggi, giovedì 14 Dicembre: l'esordio di “Nadal al Mercat”, giornata del dono, solidarietà sotto l'albero, alle ore 16 nell'ex-Mercato Ortofrutticolo, a cura del settore Attività Produttive col coordinamento di Algonet; alle ore 17, Lo Quarter, presentazione del nuovo libro di Antonio Budruni, questa volta il protagonista è il campione mondiale di boxe Tore Burruni; dalle 18 brindisi nell'Alguer Vella con “Cin Cin al Centro”, iniziativa del CCN CCN Al Centro Storico Alghero in collaborazione con la Cantina Santa Maria la Palma.



Venerdì 13 Dicembre, alle ore 18 sempre all'ex-Mercato, secondo appuntamento per Nadal al Mercat, questa volta il format sarà dedicato all'apertura del Villaggio con brindisi e presentazione del progetto; alle 20.30 il Teatro Civico farà da cornice allo spettacolo “La Roba d'Altri”, di e con Francesco Civile, produzione Origamundi, a cura della Compagnia Teatro d’Inverno. Secondo weekend del Cap d'Any molto ricco. Si parte di mattina: sabato 14 dicembre alle ore 10.00, a Sa Segada, “Coltiviamo le tradizioni”, giornata dedicata alla promozione e valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio. Alle ore 16.30, nella tensostruttura di via Pola, prenderà forma un ulteriore tappa del “Progetto Fertilia”, presentazione dei lavori svolti dalle associazioni di Fertili (Ccn Fertilia, CdQ Fertilia-Arenosu, Comitato Festeggiamenti San Marco, Ass. Egea, Egia, Nvgd), in collaborazione con la facoltà di Architttura dell’Università di Sassari.



Dalle ore 17.00, terza tappa di “Nadal al Mercat”, in questa occasione dedicata alla birra artigianale: dall’Orzo al Boccale, stand e musica dal vivo, sempre a cura del Settore Attività Produttive con il coordinamento di Algonet. Allo stesso orario al via “Dicembre in musica” concerto itinerante per le vie del centro a cura della Banda Musicale Dalerci. Sempre alle 17 l'importante conferenza dal titolo “Wunderkammer - La camera delle meraviglie: Percorso immaginifico laboratoriale tra meraviglia e impossibile”, a cura dell'Aps “Il Colombre” si svolgerà negli spazi del Museo del Corallo.

Dalle ore 18, nella sala de Lo Quarter, ritorna “Cantant a Nadal”, in questo caso concerto del Coro Mini Panta Rei, formato dai bambini di 4-5 anni delle 4 sezioni della Scuola d’Infanzia di Via Matteo i (Istituto Comprensivo n. 3),



Sarà il Civico Teatro Gavì Ballero ad accogliere, dalle ore 21, l'appuntamento Cedac dal titolo “ToyBoys Tricycle music", di e con Jashgawronsky Brothers (Paolo Rozzi, Riccardo Pinato, Francesco Cigana, Tommaso Piron). Domenica fitta di eventi a partire dalla mattina con l'ultimo appuntamento con “Nadal al Mercat” dedicato al corallo di Alghero: “I Tesori del Golfo” prenderà forma dalle ore 10.00 all'ex-Mercato Ortofrutticolo. Per Natale al Parco, la sede a Tramariglio, ospiterà un villaggio natalizio con laboratori e giochi tradizionali. Tra i momenti clou: l’accensione dell’albero Yarn Bombing, illuminato grazie all’energia generata dai partecipanti, e i giochi Giokostrada in formato gigante, l’esposizione di auto e moto d’epoca nel cortile per l’evento Ruote Classiche 2024. Evento a cura dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte in collaborazione con Meet Sardinya Opificio di eventi.



Spazio, dalle 10.30, anche alla vela con “Vento de l'Alguer”, 1° campionato zonale di vela d'altura, a cura della Lega Navale, che si svolgerà, come solito, nella rada della Riviera del Corallo. Sempre alle 10..30, a Fertilia ci sarà “Natale col sorriso”, momento conviviale per scambiarsi gli auguri. Nel pomeriggio torna il format di ExpopTeatro “Sulla cresta dell'onda”: dalle 17 inizierà l'esibizione itinerante, nel centro storico, della “Seuiin Street Band" col coordinamento musicale del direttore M° Adriano Sarais e il docente di percussioni M° Francesco Oppes. Sempre alle 17, ancora a Fertilia, ci sarà il concerto di Natale con protagonisti per violino e chitarra organizzato in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” e, restando nella borgata giuliana, alle 18.00, ci sarà nella chiesa di San Marco il caratteristico Cants del Llum, concerto corale algherese. Ritorna, nelle piazze del centro storico, dalle 18.00, Musica dai Balconi: un progetto di Raimondo Dore, coordinato da Rm Management. A seguire, alle ore 19.00, il piazzale della Pace sarà il luogo dello straordinario spettacolo di danza verticale e circo aereo denominato “Cubo”: produzione Eventi Verticali all'interno del format “Sulla cresta dell'onda”. A chiudere il secondo ricchissimo weekend sarà la commedia “Jo, Pino Piras”, spettacolo liberamente tratto e adattato dal libro Memòries de Pino Piras curato da Giancarlo Monticelli, con Elisabetta Dettori e Matteo Scala, a cura dell’Obra Cultural de l’Alguer con il supporto dell’assessorato alla Cultura.