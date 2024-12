Cor 11:19 Ad Alghero la Seuin Street Band Per FestivAlguer 2024 a più grande street band della Sardegna, tra le sue fila circa 30 strumentisti dai 9 ai 70 anni, animerà le vie del centro storico di Alghero: partirà alle 17 di domenica da piazza Civica per coinvolgere e divertire il pubblico



ALGHERO - La più grande street band della Sardegna, tra le sue fila circa 30 strumentisti dai 9 ai 70 anni, animerà le vie del centro storico di Alghero. Il 15 dicembre la Seuin Street Band, diretta dai maestri Adriano Sarais e Francesco Oppes partirà alle 17 da piazza Civica per coinvolgere e divertire il pubblico delle feste in una passeggiata all’aperto tra le vetrine della parte antica della città, accompagnati da musiche che spaziano dal funk al rhithm and blues, dal soul al jazz, abbinate a coreografie spettacolari. Nata nel 2019 dalle fila della centenaria Banda Musicale Gioacchino Rossini di Seui, la formazione di strada è un'onda gialla di musicisti che alle melodie proposte abbina performance in movimento, in una sincronia di note e movenze che trasforma lo spazio pubblico in un palcoscenico unico nel suo genere.



Nella stessa giornata un evento straordinario che trasformerà il cielo di Alghero in una tela d’arte vivente con lo spettacolo di danza verticale e circo aereo firmato dalla compagnia eVenti Verticali. Alle 19 al piazzale della Pace tutti con il naso all’insù per assistere alle acrobazie di danza delle performer Claudia Cipollina, Valeria Serra, Gaia Pascolo e Francesca Venturi. Lo spettacolo “CUBO”, la regia è affidata all’acrobata danzatore Andrea Piallini, è un grande volume in volo, un palcoscenico tridimensionale sospeso, sul quale le danzatrici si esibiranno in un gioco di corpi, luci e ombre che si fondono nelle modulazioni cromatiche della struttura. Cubo è una grande macchina teatrale concepita per la danza verticale e l'acrobazia aerea, un unicum di piani e forme per danzare nello spazio. Un'esperienza unica che trasporta gli spettatori in un mondo dove la gravità diventa un concetto relativo.



Nei 18 anni di attività la compagnia ha trasformato campanili, facciate, mura storiche e cieli di tutto il mondo in palcoscenici delle loro esibizioni, conquistando il pubblico con la loro maestria e creatività. I due appuntamenti sono inseriti nel calendario degli eventi della XXII esima edizione di FestvAlguer, il festival internazionale di arti performative, ideato e organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro con il supporto dall’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, la Fondazione Alghero e la Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero, inserito nel calendario degli appuntamenti del Cap d’Any 2024 – 2025. Per informazioni è possibile contattare il numero 349 4127271 o inviare un’e-mail all’indirizzo expopteatro@gmail.com.