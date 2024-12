Cor 15:29 Ritorna il dopo Festival della Canzone Algherese Appuntamento al Teatro Civico “Gavì Ballero” dove si potranno riascoltare i protagonisti dell´ultima edizione del Festival dello scorso mese di luglio. La serata sarà anche l´occasione per devolvere l´incasso all´associazione Pensiero Felice



ALGHERO - Il Festival della Canzone Algherese replica sabato 21 dicembre, con inizio alle ore 21, al Teatro Civico “Gavì Ballero” con il “Dopo Festival della Canzone Algherese” dove si potranno riascoltare i protagonisti dell'ultima edizione del Festival dello scorso mese di luglio. La serata sarà anche l'occasione per devolvere l'incasso all'associazione Pensiero Felice.



L'organizzazione è curata dall'APS “Festival della Canzone Algherese” con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, Catalan TV e Radio Onda Stereo. Sul palco saliranno: Los Amics de la Muralla, Daniela Riu, Duo Boseggia, Pino Caserta, Giuseppe Trudu, Vittoria Lacana, Loredana Pais, Michela Patrono, I Muristene, Noemi Trifirò, Rita Spanu, Salvatore Nieddu, Sante Carraro, Liliana Cocco e Giuseppe Tanda.



Tra gli ospiti si esibiranno la cantante di Oschiri Franca Pinna in coppia con il cantautore Marco Lai, il cantante algherese Franco Mulas e il comico cagliaritano Ignazio Deligia. A presentare la serata saranno Giovanna Caria e Gigi Chessa, voce storica della radiofonia in Sardegna e attuale direttore artistico di Radio Onda Stereo.