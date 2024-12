S.A. 17:06 Concerti Aperitivo: gran finale con Natale swing Lunedì 23 dicembre alle ore 20.30 e martedì 24 alle ore 11.00 l´ultimo appuntamento sarà con il tradizionale concerto “Natale in Swing”, produzione dal repertorio in costante evoluzione, con nuovi classici che vengono aggiunti ogni anno



SASSARI - Gran finale per il festival “(To) be in jazz”. I concerti aperitivo, che dopo il successo dei precedenti appuntamenti propone una chiusura festosa del cartellone 2024 con due concerti natalizi all’insegna del grande jazz. Lunedì 23 dicembre alle ore 20.30 e martedì 24 alle ore 11.00 l'ultimo appuntamento sarà con il tradizionale concerto “Natale in Swing”, produzione dal repertorio in costante evoluzione, con nuovi classici che vengono aggiunti ogni anno. L’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory, big band che integra l’organico dell’OJS con l’inserimento di giovani musicisti, diretta da Gavino Mele, presenterà infatti una selezione di brani natalizi, sempre differenti per ogni edizione del festival arrangiate per la formazione orchestrale sarda da Gabriele Comeglio. Ospite dell’orchestra sarà il musicista, cantante e compositore sassarese Giuliano Rassu, di cui si ricorda l’intensa interpretazione di “Caruso” insieme a Lucio Dalla, durante la finale della terza edizione di X Factor in cui arrivò secondo dopo Marco Mengoni. Al termine del concerto del 24, pubblico e musicisti brinderanno insieme con i vini della Cantina Siddùra di Luogosanto.



Nella foto: Giuliano Rassu