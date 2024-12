Il Natale di Estudi Polifònic

Cor 9:32 Il Natale di Estudi Polifņnic La serata, dedicata in particolare a un repertorio che riporta alle atmosfere del Natale, con melodie tradizionali e brani che accompagnano da tempo le festivitą natalizie e di fine anno, vedrą la partecipazione di due formazioni ospiti



ALGHERO - La 28esima edizione di Estudi Polifņnic arriva all'ultimo atto. E lo fa con il concerto di fine anno Nadal en Polifonia, che oggi, sabato 28 dicembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, vedrą esibirsi tutte le sezioni del Coro Polifonico Algherese, dalle Voci Bianche al Joves Ensemble, entrambi diretti dal maestro Maria Gabriella Mura, e la formazione maggiore diretta dal maestro e direttore artistico Ugo Spanu.



La serata, dedicata in particolare a un repertorio che riporta alle atmosfere del Natale, con melodie tradizionali e brani che accompagnano da tempo le festivitą natalizie e di fine anno, vedrą la partecipazione di due formazioni ospiti: la Corale Leyese, espressione del paese nuorese Lei, diretta dal maestro Giovanna Demurtas, e la Corale Vivaldi di Sassari, diretta dal maestro Daniele Manca.



Nadal en Polifonia č inserita nel calendario degli eventi del Capd'Any 2024/25 sostenuto dalla Fondazione Alghero con il supporto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero.

L'edizione 2024 di Estudi Polifņnic č andata in scena grazie al sostegno del programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.