S.A. 8:40 Via al countdown del Cap d´Any

La lunga notte parte alle ore 21 Ad Alghero ieri notte è andato in scena il Deejay Time con Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta. Oggi la seconda e più attesa serata: apertura dei varchi alle 19.30 e inizio intrattenimento alle 21 con Mirko Serra, a seguire Sara Jane con Simone Paleari e infine i Negramaro



ALGHERO - E' iniziato il countdown per il Capodanno. Ad Alghero ieri notte è andato in scena il Deejay Time con Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta che l'anno prossimo celebrano i 40 anni di attività. L'esordio del programma avvenne nel 1984 quando Radio Deejay iniziò a programmare lo storico format orientato alla musica da club e alle nuove tendenze.



Oggi la seconda e più attesa serata del Cap d'Any di Alghero, entrambe realizzate da Fondazione Alghero e Comune di Alghero in collaborazione con le agenzie Insula Events e Shining Production.

L'apertura dei varchi in piazzale della Pace è alle 19.30 e alle ore 21 esordirà il dj algherese Mirko Serra. A seguire l'intrattenimento e dj set con Sara Jane Ranieri e Simone Paleari che traghetteranno il pubblico fino alla mezzanotte, quando sono attesi i Negramaro, la band pugliese arrivata ieri sera in città. Sul fronte sicurezza vige sempre il divieto di accensione e di lancio di fuochi d'artificio ed è vietata la vendita e l'assunzione per asporto di bevande in contenitori di vetro e latta dal 30 dicembre all'alba del primo gennaio.