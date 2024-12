S.A. 17:35 Sassari si prepara ad un 2025 di eventi Sassari saluta il nuovo anno con numerose iniziative culturali che spaziano dal teatro alle arti visive, dai laboratori per bambini ai concerti, dalle performance itineranti al musical



SASSARI - Dopo un Natale ricco di appuntamenti e animato da mercatini e installazioni a tema, Sassari saluta il nuovo anno con numerose iniziative culturali che spaziano dal teatro alle arti visive, dai laboratori per bambini ai concerti, dalle performance itineranti al musical. Per la copertina del programma che inaugura il nuovo anno è stato scelto un dettaglio della Fontana di Rosello, simbolo di Sassari: la statua del "vecchio dormiente", che rappresenta simbolicamente l'inverno. Ogni mese, infatti, grazie alla grafica scelta per la copertina del calendario si potrà scoprire e conoscere elementi del ricco patrimonio artistico e culturale del Comune.