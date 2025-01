S.A. 8:55 Àngel Maresca presenta il nuovo disco ad Alghero Lo Barber sarà accompagnato in questo concerto dalla band formata da Claudio Gabriel Sanna (chitarra e mandola), Paolo Zuddas (percussioni), Dario Pinna (violino), Salvador Maltana (contrabbasso) e Josep M. Cols (pianoforte e fisarmonica)



ALGHERO - Lo Barber, Àngel Maresca, presenta il suo nuovo disco al Teatro Civico Gaví Ballero

La serata avrà luogo ad Alghero il prossimo venerdì 10 gennaio 2025. Il concerto è organizzato dalla Plataforma per la Llengua, dall’Obra Cultural de l’Alguer e da l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya. Il prossimo venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21 Àngel Maresca presenterà il nuovo disco, Retrobament, al Teatro Civico Gaví Ballero di Alghero. Lo Barber sarà accompagnato in questo concerto dalla band formata da Claudio Gabriel Sanna (chitarra e mandola), Paolo Zuddas (percussioni), Dario Pinna (violino), Salvador Maltana (contrabbasso) e Josep M. Cols (pianoforte e fisarmonica).



Àngel Maresca (Alghero, Sardegna, 1944) è un cantautore, cantante e chitarrista algherese, specializzato nella musica tradizionale e popolare. Lo Barber è stato da sempre uno degli attivisti più operosi per la lingua e la cultura popolare algherese nella città catalana di Sardegna.

Nel 2024, per celebrare i suoi 80 anni, ha unito le forze con il cantautore, musicista e compositore algherese Claudio Gabriel Sanna. Insieme a lui e ai suoi musicisti abituali, hanno registrato un disco che raccoglie le migliori canzoni del Barber.



Un lavoro discografico intitolato Retrobament, che vuole essere un omaggio allo storico retrobament del 1960 tra algheresi e catalani. Canzoni d'amore, di mare, storie di personaggi legati alla cultura algherese, canti di lavoro, arrivando fino a toccare tematiche sociali. Il concerto è organizzato dalla Plataforma per la Llengua, dall’Obra Cultural de l’Alguer e da l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, con il patrocinio della Fondazione Alghero. L’ingresso è gratuito.