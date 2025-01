Cor 9:32 Contromano sull´Asse mediano poi il frontale Gravissimo incidente nella notte a Cagliari sull’Asse mediano a causa di un’auto contromano per 10 lunghi chilometri prima dello schianto: alla guida un 84enne. Grave anche un giovane di 28 anni



CAGLIARI - I due conducenti - un 84enne e un 28enne - sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale in codice rosso. Hanno riportato ferite gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale di Cagliari, l’84rnnr avrebbe percorso contromano a bordo di una Renault Megane un tratto dell’Asse mediano fino allo scontro con l’altra auto su cui viaggiava il più giovane.