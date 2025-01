Cor 17:14 Jazz in Hall, il calendario 2025 La direzione artistica di Mariano Tedde guida la rassegna, che da gennaio ad aprile, con una data off a maggio, offrirà appuntamenti unici per gli appassionati di jazz in Sardegna



SASSARI - Sassari, gennaio 2025 – Dopo il successo della prima edizione, il Music Hall di Sassari (Predda Niedda Sud, Strada 22) è pronto a dare il via alla seconda edizionedi "Jazz in Hall", un ciclo di otto serate da gennaio ad aprile 2025 che vedràprotagonisti 23 musicisti di grande esperienza, pronti a immergere il pubbliconel cuore della musica jazz, tra tradizione e innovazione. La rassegna, curata dalla direzione artistica di Mariano Tedde e organizzata dalle Associazioni Sing Sing Sing e Td Lemon, consolida il Music Hall come punto di riferimento per la musica di qualità nella città di Sassari, creando un ambiente di incontro e confronto tra artisti epubblico. Il 17 gennaio si apre con una serata da non perdere: il Green’s Factory Plus Francesco Lento, un quartetto che omaggerà i grandi trombettisti della storia del jazz, tra cui Nat Adderley, Clifford Brown, Lee Morgan, Woody Shaw, Franco Ambrosetti e Tom Harrell. Con Francesco Lento alla tromba, Luca Piana alla batteria, MarianoTedde al piano e Sebastiano Dessanay al contrabbasso, il quartetto offrirà unaperformance che esprime la purezza della tradizione jazzistica attraversol'interpretazione di brani leggendari, rivisitati con il tocco personale dei suoi componenti.



Mariano Tedde a proposito del secondo anno di Jazz in Hall: «La seconda edizione della rassegna continua ad aprirsi a tutta l’isola e oltre mare, pensando di offrire ai musicisti la possibilità di presentare un progetto scegliendo liberamente i propri partners. L’intento è quello di offrire una serie di concerti di alto livello ispirati ai piùimportanti jazz club sparsi per il mondo. La rassegna offrirà inoltre un concertodi chiusura a maggio con una speciale data off, che vedrà protagonisti alcuni dei piùtalentuosi giovani del jazz sardo. Il quintetto, composto da Luca Lattanzio alla chitarra, Paolo Carta Mantiglia al sax contralto e clarinetto basso, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria, renderà omaggio al grande trombettista e compositore Enrico Rava con il progetto The Fearless Five».



Dopo il primo appuntamento, la rassegna proseguirà con il The Sorcerer Quartet il 30 gennaio, che presenterà un repertorio di composizioni originali, esplorandolafusione tra jazz contemporaneo e le esperimentazioni del quartetto, formato da PaoloCarta Mantiglia al clarinetto, Maurizio Pulina al piano, Mauro Dore al contrabbasso e Carlo Sezzi alla batteria. Il 7 febbraio sarà la volta del Blue Strings Trio, con Veronica Vogel alla chitarra e voce, Giovanni Sanna Passino alla trombae Giorgio Crobu alla chitarra. Il 20 febbraio il pubblico potrà assistere al JazzTenor Now, un progetto che prende ispirazione dal trio del grande saxofonista SonnyRollins, con Mauro Verrone al sax tenore, Nicola Muresu al contrabbassoeVittorio Sicbaldi alla batteria. Il 13 marzo il Mariano Tedde Quartet porterà inscena il nuovo disco “Path in the Dark”, con Mariano Tedde al piano, Stefano

D’Anna al sax tenore, Nicola Muresu al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.



Il 28 marzo sarà la volta dell’Organ Trio (Giorgio Crobu alla chitarra, Mauro Mulas all’organo Hammond e Vittorio Sicbaldi alla batteria). L’11 aprile calcherà il palco l’Antonio Pitzoi Trio, composto da Antonio Pitzoi alla chitarra, Yanara Mc Donald al contrabbasso e Paoletto Sechi alla batteria; per poi completare la rassegna il 24 aprile con Elias Lapia Quartet, un quartetto che attinge dalle radici del post-bop, con Elias Lapia al sax contralto, Marco Morandini al piano, Salvatore Maltana al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria. Ogni serata saràun'opportunità unica per apprezzare il jazz dal vivo in un ambiente accogliente. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21:30. Per informazioni e prenotazioni: 3408371032- 3477270448.