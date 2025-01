S.A. 8:26 20 e 21 gennaio Consiglio comunale ad Alghero Appuntamento il 20 e 21 gennaio a Lo Quarter (alle ore 16.30) per affrontare e discutere l´ordine del giorno. Tra i punti da affrontare: il Piano assunzioni, la Secal, i parcheggi all´ospedale Marino, la continuità territoriale



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero è convocato per i giorni 20 e 21 gennaio a Lo Quarter (alle ore 16.30) per affrontare e discutere l'ordine del giorno. Tra i punti da affrontare: il Piano assunzioni, la Secal, i parcheggi all'ospedale Marino, la continuità territoriale.