Cor 9:00 Lega: Michele Ennas al posto di Pais L´ex consigliere regionale iglesiente prende il posto dell´algherese Michele Pais ai vertici della Lega sarda. Al congresso di Cagliari anche il vicesegretario federale Andrea Crippa. Per Pais un ruolo nazionale



CAGLIARI - Cambio ai vertici della Lega in Sardegna. Sabato mattina al congresso che si è svolto a Cagliari all'hotel Regina Margherita gli iscritti sardi al Carroccio hanno eletto per acclamazione Michele Ennas segretario regionale che prende il posto di Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale nella passata legislatura guidata da Christian Solinas e oggi consigliere comunale ad Alghero.



Al congresso hanno preso parte anche il vicesegretario federale del partito Andrea Crippa, il segretario amministrativo federale Alberto Di Rubbio, i parlamentari Giampiero Zinzi e Dario Giagoni. L'altra candidatura sul tavolo era quella proprio di Giagoni, anche lui consigliere regionale nella precedente tornata, che ha però ritirato la sua candidatura lasciando il posto a Ennas.



Il commento di Matteo Salvini: «Grazie per l'impegno e la passione a Michele Pais, che collaborerà con la Lega a livello nazionale, e buon lavoro a Michele Ennas, per una Lega che torna a crescere, come iscritti e come amministratori, in tutte le province sarde, per prepararci a mandare a casa la pessima Todde e la sua immobile squadra».