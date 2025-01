S.A. 16:18 «Campo Largo già spaccato ad Alghero» Forza Italia Alghero non molla la presa sulla Maggioranza cittadina che aveva risposto alla nota sui lavori al Palacongressi ed evidenzia la prima spaccatura all´interno della coalizione di centro sinistra con il passo indietro di Christian Mulas, già in rotta di collisione con il suo movimento Orizzonte Comune







Nella foto: Marco Tedde ALGHERO - «L'ultimo comunicato del Campo Largo rende evidente che la Giunta Cacciotto è insofferente all'azione dell' opposizione. Specie a quella del principale partito cittadino Forza Italia, che è impegnata a svolgere puntualmente nell'interesse di Alghero e degli Algheresi il suo ruolo di controllo e contrasto di atteggiamenti dannosi della Giunta Cacciotto. Giunta evanescente, senza un preciso indirizzo politico amministrativo e che per “galleggiare”cerca di mettere il cappello sopra finanziamenti e progetti del centrodestra cittadino. Come è accaduto anche, ma non solo, per il Palacongressi. E purtroppo infesta l’etere con improbabili annunci e comunicati redatti da un corposo ufficio stampa». Forza Italia Alghero non molla la presa sulla Maggioranza cittadina che aveva risposto alla nota sui lavori al Palacongressi [ LEGGI ] ed evidenzia la prima spaccatura all'interno della coalizione di centro sinistra con il passo indietro di Christian Mulas, già in rotta di collisione con il suo movimento Orizzonte Comune.«A margine, non possiamo sottacere la rumorosa assenza fra le firme del comunicato del Campo Largo del Capogruppo di Orizzonte Comune. Gruppo di maggioranza che evidentemente prende le distanze da un modo di gestire la cosa pubblica incentrato su annunci, illusioni e speranze» sottolineano Marco Tedde e alleati -. Posizione certificata da molteplici dichiarazioni fortemente critiche contro la Giunta Cacciotto, che fa emergere un forte "smottamento" del Campo largo. «Nell'interesse degli algheresi chiediamo alla Giunta e alla maggioranza del Campo Largo di lavorare e di produrre risultati, mettendo in campo programmi e progetti per Alghero ed esercitando un sano protagonismo nei confronti della Regione, che oggi è fortemente delegittimata dalla pronuncia di decadenza della Todde. Facciano sentire a Cagliari la voce di Alghero quantomeno nel campo della sanità e dei trasporti» concludono gli azzurri.Nella foto: Marco Tedde