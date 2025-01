Cor 11:19 Iulia è l´assistente virtuale di Porto Torres Si chiama Iulia, nome evocativo che richiama l’antico passato di Porto Torres, un tempo Colonia Iulia di Turris Libissonis ed è l’assistente digitale che consentirà di stabilire un contatto diretto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione attraverso diversi canali: il sito web istituzionale, il centralino e un numero di telefono WhastApp



PORTO TORRES - Grazie al nuovo servizio “chatbot” automatizzato - operativo dal 24 gennaio - i cittadini potranno porre domande su svariati argomenti che riguardano le attività del Comune, dagli eventi previsti in città al calendario della raccolta differenziata, passando per informazioni utili come recapiti e indirizzi degli uffici comunali. “Iulia”, inoltre, agevolerà la navigazione sul sito.

Il sistema è stato elaborato per il Comune turritano dall’azienda QuestIT, tech company senese specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale che ha programmato “Iulia” per rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina, 24 gennaio, nella Sala consiliare del Comune nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco Massimo Mulas, l’assessore alla Connettività Alessandro Carta, il dirigente responsabile della transizione digitale John Fois, il referente del Servizio Sistemi informativi del Comune Roberto Mura e il presidente della Commissione connettività Gavino Ruiu.



«Il percorso che ha portato all’elaborazione di “Iulia” è partito dall’esigenza di offrire ai cittadini un nuovo strumento di interazione e vicinanza con la Pubblica Amministrazione turritana - ha sottolineato il primo cittadino - utilizzando l’Intelligenza Artificiale per garantire informazioni affidabili, aggiornate e immediate. Il contesto è quello di una città saldamente legata alle proprie radici storiche con un sguardo costantemente rivolto al futuro e che punta, dunque, a diventare sempre più una “smart city” al servizio della comunità. Questo è possibile grazie a una tecnologia inclusiva progettata per essere accessibile, con un linguaggio semplice e in grado di fornire risposte precise e pertinenti».



«Abbiamo messo in campo importanti risorse sull’informatizzazione – ha aggiunto l’assessore Carta - riconoscendo il fondamentale ruolo della transizione digitale per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici e per ottimizzare l’operatività dell’ente. Si tratta dunque di un ulteriore step del percorso che l’amministrazione sta portando avanti insieme al Servizio Sistemi informativi per efficientare i servizi legati alla digitalizzazione.Guardiamo all’Intelligenza Artificiale come uno strumento che può valorizzare il lavoro del nostro personale lungi dall’essere concepito come un elemento destinato a sostituire l’attività umana».



«L’Intelligenza Artificiale – ha commentato Ernesto Di Iorio, Amministratore delegato di QuestIT - è la tecnologia del momento e, in quanto tale, si sta diffondendo a macchia d’olio in tutte le principali industrie operative tra cui il turismo. Sotto questo punto di vista, l’avatar Julia risulta un esempio concreto di come la cosiddetta artificial intelligence possa essere uno strumento, anzi un più che valido supporto a disposizione della comunità. A nome di QuestIT, realtà ormai riconosciuta anche a livello internazionale, provo grande orgoglio e soddisfazione nel vedere il frutto dei nostri sforzi, ovvero la nostra tecnologia, che viene adoperato per scopi estremamente inclusivi ed informativi. Un ringraziamento speciale va, sotto questo punto di vista, al Comune di Porto Torres per la fiducia e la collaborazione».