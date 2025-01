Cor 12:53 «Allarme sicurezza ad Alghero» Alessio Auriemma, giovane dirigente di Fratelli d’Italia Alghero, sottolinea la gravita degli episodi di cronaca e criminalità che hanno negli ultimi tempi conquistato le prime pagine dei giornali



ALGHERO - «Almeno dieci i fatti di cronaca gravi da inizio anno in città, fra furti, rapine, auto incendiate o vandalizzate. È questo il ritmo drammatico che segna la cronaca di Alghero da inizio anno: un conto che sta minando la sicurezza della nostra città. L’ultimo episodio, avvenuto l'altra sera in un noto bar del quartiere San Agostino, non è che l’ennesima dimostrazione di una situazione critica. Gli operatori economici e i cittadini vivono un momento di sconforto. Occorre una risposta concreta per fermare rapidamente questa escalation di criminalità».



Ne è convinto Alessio Auriemma, giovane dirigente di Fratelli d’Italia Alghero, che sottolinea come a questi episodi, inoltre, «si aggiungono atti vandalici che troppo spesso vengono sbrigativamente attribuiti ai giovani e alla movida. È inaccettabile scaricare la responsabilità su una categoria senza lavorare a soluzioni reali e strutturate». Fratelli d’Italia chiede che il sindaco Cacciotto prenda immediatamente in mano la situazione. «È necessario aprire un tavolo di confronto con il prefetto e le forze dell’ordine per costruire un piano d’azione incisivo, che garantisca sicurezza e protezione per i cittadini di Alghero».



«Abbiamo già sottolineato quanto sia fondamentale il presidio del territorio, a partire dalla presenza della nostra Polizia Locale, che rappresenta un punto cardine per la sicurezza. In attesa di vedere concretizzarsi gli annunci fatti dall'amministrazione sulle nuove dotazioni degli agenti, continuiamo a trovare inaccettabile la scelta di lasciare a casa 14 agenti già formati, i quali potevano essere tenuti in servizio per mezzo del quarto rinnovo. Terremo alta l'attenzione sul tema della sicurezza. La nostra solidarietà va agli algheresi che in questi giorni hanno dovuto affrontare situazioni di pericolo e insicurezza e che oggi chiedono un intervento deciso e concreto. Non possiamo permettere che Alghero resti ostaggio di questa situazione» chiude Alessio Auriemma.