Via Atzeni: sprofonda l´asfalto ad Alghero

ALGHERO - Problemi di tenuta del manto stradale in Via Sergio Atzeni ad Alghero, dove nei giorni scorsi è sprofondato il manto stradale. Un camion della nettezza urbana che transitava in quel momento ha fatto cedere la strada dove si è creata una vera e propria voragine probabilmente causata da una copiosa perdita d’acqua. Sul posto l'intervento degli uomini del distaccamento di Via Napoli dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il camion e l’area interessata e con l'ausilio dell’autogru dalla Centrale di Sassari,sono riusciti a sollevare il camion e rimetterlo in carreggiata. Non si segnalano feriti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che ha provveduto a far transennare l’area interessata.