Cor 11:03 La Klass Coral stende la Dinamo Academy La Klass Coral Alghero apre con una vittoria il girone di ritorno del campionato regionale di Serie C. Sabato, al Pala Manchia, la formazione di coach Longano ha superato i sassaresi della Dinamo Academy



ALGHERO - Si apre con una vittoria il girone di ritorno del campionato regionale di Serie C Regionale per la Klass Coral Alghero. Sabato, in un Pala Manchia affollato di tifosi corallini, la squadra algherese ha superato la Dinamo Academy con il punteggio di 66-50. Una partita combattuta che la Klass Coral ha cercato sempre di tenere sul proprio binario. Buona la prestazione del collettivo di coach Longano, nonostante qualche errore di troppo al tiro e una flessione nel terzo quarto, dove gli avversari sassaresi sono riusciti a ricucire una prima prova di fuga da parte dei padroni di casa.



Un’ultima frazione ulteriormente tirata ha messo in luce il carattere della Klass Coral Alghero, determinata a conquistare gara e bottino in palio, regalando al proprio pubblico la prima gioia stagionale in casa. Una partita intensa che ha visto da entrambe le parti del parquet due squadre determinate.



Top scorer della Klass Coral Alghero l’argentino Juan Diego Sahud, con 25 punti, seguito dal capitano Musso con 15 e da Cristian Scalise con 9. Tra le fila della Dinamo Academy, il più prolifico è stato Matteo Meschini autore di 10 punti. Con la vittoria sulla Dinamo Academy, la squadra algherese è salita a 10 punti in classifica, pari con la Sef Torres. Il prossimo impegno sarà ancora tra le mura amiche del Pala Manchia dove il 9 febbraio arriverà l’Antonianum Quartu Sant’Elena.