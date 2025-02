Cor 8:19 Basket C, Vittoria Coral contro Quartu Vittoria, due punti e quinto posto in classifica per la Klass Coral Alghero che domenica 9 febbraio, al Pala Manchia, ha superato per 77-73 l’Antonianum Quartu. Una bella partita, giocata a viso aperto dalle due formazioni che la Coral ha fatto sua con una prestazione di carattere



AZLGHERO - Con una prestazione di carattere la Klass Coral Alghero fa sua la gara contro l’Antonianum Quartu, valevole per la tredicesima giornata del campionato regionale di Serie C, con il punteggio di 77-73 e guadagna altri due punti in classifica salendo a quota 12. La formazione di coach Fabrizio Longano ha ritrovato subito il sorriso dopo la sconfitta del recupero di mercoledì per mano del Calasetta. Musso e compagni, davanti al pubblico amico del Pala Manchia, hanno sfoderato una prestazione di gran carattere contro un’avversaria tosta che si è rinforzata rispetto al girone di andata, inserendo tra le sue fila un lungo esperto.



Dopo un primo quarto chiuso in equilibrio sul 21-20, nella seconda frazione i corallini sono riusciti a scappare a +10 (40-30). Al rientro dall’intervallo lungo, l’Antonianum ha provato a riacciuffare gli algheresi, trovando anche il sorpasso. Ma con un 53-49 e un finale 77-73, la Klass Coral Alghero ha fatto sua una partita avvincente, salendo così al quinto posto in classifica in coabitazione con Nuoro (ma con lo scontro diretto a favore).



Per gli algheresi top scorer del match l’argentino Juan Diego Sahud con 33 punti, ben coadiuvato da Musso con 15 e Cesaraccio con 8. Tra i quartesi il più prolifico è stato Gionata Putignano con 29 punti. Nella prossima giornata la Klass Coral Alghero osserverà un turno di riposo. Ritornerà in campo il 23 febbraio per affrontare, al Pala Manchia, l’attuale capolista Sennori.



KLASS CORAL ALGHERO – ANTONIANUM QUARTU 77-73



KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 8, Monte 3, Tilloca 5, Sahud 33, Fumanti, Musso 15, Salvatori, Manunza, Cherchi 7, Scalise 4, Busi, Simula 2. Allenatore: Longano F.

ANTONIANUM QUARTU: Piras E. 1, Pirisi, Piras G. 2, Putignano 29, Tiragallo, Biggio 4, Jordan 10, Onnis 7, Carrucciu 10. All. Atella A.

PARZIALI: 21-20; 19-10; 13-19; 24-24