Cor 17:31 Cartoon Fest, tre giorni di eventi a Sassari Tutto pronto per il Cartoon Fest 2025 in programma il 15 e 16 febbraio (dalle 10 alle 20) a Promocamera con un interessante e coinvolgente prologo che si svolgerà il 14 per le strade di Sassari. Cartoon Fest sarà un evento a tema fantasy e cartoon dedicato ai più piccoli, ed oggi considerato tra i più interessanti eventi tematici in Sardegna- con l’organizzazione di Media Eventi- forte anche della partnership con Cinecittà World di Roma



SASSARI - La settima edizione del Cartoon Fest, porterà a Sassari un evento pensato non solo per i più piccoli ma anche per quei genitori che hanno mantenuto uno spirito e un cuore da bimbi. Infatti, saranno proposte animazioni e spettacoli del mondo cartoon anni ‘80 e ‘90 con il tributo ai Beeh Hive, il mondo dei robot con Goldrake e Mazinga, il tributo live a Cristina D' Avena e la cucina dello scorbutico Marrabio. Come ogni edizione non mancheranno gli idoli dei bambini con oltre 14 mascotte capitanate da Topolino e Minnie, tra cui Stitch e tanti altri, arricchiti da aree tematiche con principesse e supereroi. Oltre a sei veri e propri mini musical come il Re Leone, Encanto, Oceania, Alladin, Frozen e Coco.



Per il padiglione espositivo di Promocamera si tratta di un nuovo evento che arricchisce un’offerta estremamente variegata per un 2025 che si preannucia interessante. Anche perché, anno dopo anno l’offerta è in crescita per un’area di 4000 mq coperti e 8000 all’aperto. «Negli ultimi anni il Padiglione espositivo di Promocamera ha ospitato alcune prestigiose rassegne fieristiche, eventi sportivi, sociali e culturali, convention, concorsi e meeting di importanti aziende private - sottolinea il Presidente Francesco Carboni - Oggi se ne aggiunge uno nuovo che si inserisce a pieno titolo nelle nostre strategie che hanno un obiettivo unico: far crescere insieme eventi e territorio. Anche questa occasione Promocamera e il suo padiglione espositivo intendono continuare a rappresentare un punto di riferimento per l’intero sistema socio economico regionale, con cui programmare e realizzare azioni integrate a sostegno dei principali settori produttivi dell’economia regionale e di promozione internazionale della Sardegna, della sua immagine e delle eccellenze ambientali, storiche e culturali che la caratterizzano.»



Promocamera rappresenta ancora una volta un modello di sinergia pubblico-privato dove poter realizzare manifestazioni di valorizzazione dell’economia, dell’innovazione, della creatività e della cultura, grazie ad ampi e polifunzionali locali, adeguati ad ospitare eventi anche complessi, non replicabili altrove nel nord Sardegna. Che delineino una serie di azioni finalizzate ad assicurare lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale del nord Sardegna in tutte le sue componenti (Istituzioni, Università, Imprese, Cittadini, Associazioni, mondo del Lavoro, Società civile).



In attesa del Carnevale vero e proprio, che andrà dal 27 febbraio al 4 marzo, ossia da giovedì grasso a martedì grasso, il Comune di Sassari ha deciso di replicare l’esperimento testato lo scorso 24 dicembre: venerdì 14 febbraio, dalle 17 alle 22, l’area compresa tra l’emiciclo Garibaldi, piazza d’Italia, via Brigata Sassari e via Manno sarà pedonalizzata al fine di consentire una grande parata in anteprima delle mascotte che nel weekend animeranno il Cartoon Fest, la grande manifestazione che andrà in scena a Promocamera il 15 e il 16 febbraio. Da Topolino e Minnie a Masha e Orso, passando per La Bestia e Super Mario, saranno 12 i protagonisti di una sfilata che rappresenterà di fatto il prologo di un fine settimana a misura di bambine e bambini e delle loro famiglie. “Scortati” da alcuni dei supereroi che appartengono all’immaginario di più generazioni, come Spiderman a Batman, i figuranti sfileranno dall’emiciclo Garibaldi a piazza d’Italia, con incursioni in via Enrico Costa e via Cavour.



Accompagnati da dj, animatori, trampolieri e dalle mascherine che si uniranno alla carovana, i personaggi del Cartoon Fest sosteranno in prossimità delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, per una foto di rito con i più piccoli. Una volta giunta nel salotto cittadino, la parata si integrerà con Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale, in programma in città nello stesso weekend. Grazie alla collaborazione tra Chocoments e Cartoon Fest, non mancheranno le sorprese. Per chiunque vorrà unirsi alla grande festa in maschera – che per Sassari rappresenta un’autentica sfida in un periodo dell’anno in cui in altre parti della Sardegna e non solo la tradizione delle manifestazioni allegoriche è ben più consolidata – l’appuntamento è alle 17.30 all’emiciclo Garibaldi. Il programma dettagliato della manifestazione si trova sul sito e sui canali social del Comune di Sassari e sui canali di comunicazione degli organizzatori rappresentati in conferenza stampa da Alessia Littarru di Media Eventi.



«Vogliamo far sì che il grande fermento che si percepisce in città non si spenga, proponendo un calendario di iniziative dedicate di volta in volta a target diversi ma che consenta alla città di mantenere in ogni periodo dell’anno la sua vivacità, la sua vitalità e la sua capacità di essere bella, animata e attraente», è il messaggio del Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. Per l’Assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, «si tratta di un altro test per una città che ambisce a diventare destinazione turistica attraverso l’ideazione di prodotti e di pacchetti che attirino nuovi flussi ai quali offrire il nostro vasto patrimonio identitario, artistico, storico, culturale e naturalistico». Un esperimento, rimarca l’Assessore alle Attività produttive, Lello Panu, «possibile anche e soprattutto grazie al coinvolgimento del tessuto produttivo in una alleanza strategica e stabile di rigenerazione e di animazione della città storica, come conferma il confronto avuto con esercenti e commercianti, in forma singola e associata, anche in vista di questo appuntamento».