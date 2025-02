Cor 9:23 Vittoria preziosa per le Dinamo Women Super Taylor che realizza 33 punti con 13/16 dal campo 7/7 ai liberi e una prestazione pazzesca dal punto di vista offensivo. 45-29 a rimbalzo è la fotografia del vantaggio che ha preso Sassari grazie alle doppie opportunità nonostante il 3/18 da 3 punti



SASSARI - Preziosissima vittoria delle biancoblù, che superano la MEP Pellegrini Alpo al Pala Serradimigni e si rilanciano nella classifica della Serie A1 Techfind. Taylor è micidiale in attacco (33 punti con 13/16 dal campo), Carangelo guida la squadra con la solita leadership, mentre Gonzales e Diallo fanno la differenza a rimbalzo (e non solo) arrivando entrambe in doppia-doppia: il risultato è una vittoria che consente di agganciare l'ottavo posto in vista della prossima trasferta sul campo di Battipaglia.