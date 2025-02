Domenica il Carnevale delle Borgate

8:06 Da Regione 45mila euro per Carraxiali L’edizione 2025 si svolgerà in dieci giorni con iniziative pensate per tutte le generazioni: la storica sfilata dei bambini nata nei primi anni ´80 che quest´anno raggiunge la partecipazione di circa 3000 bambini, il Carnevale delle Borgate con sede a Guardia Grande che quest´anno raggiunge la 25esima edizione e lo spettacolo finale della Pentolaccia. La soddisfazione del consigliere regionale Di Nolfo