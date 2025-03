Cor 11:05 Sulle crociere è polemica: Porto Torres esclusa Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas interviene duramente in merito al calendario della stagione crocieristica programmato in Sardegna per il 2025 e sulla distribuzione del numero di attracchi negli scali dell’isola: polemiche



PORTO TORRES - «Siamo molto delusi dal programma degli scali delle navi da crociera -ha dichiarato Mulas-. Il nord ovest viene penalizzato, anche se in rada ad Alghero sono previsti un buon numero di passaggi. Siamo delusi da una programmazione che ha palesemente lavorato per tenere fuori uno dei pochi scali sicuri per un traffico complesso come quello delle crociere. Ormai accade da tempo. Non si tiene conto delle caratteristiche e delle potenzialità degli scali, creando danno a un intero territorio. Credo che sia stato passato il segno. Soprattutto per quanto concerne la sicurezza per le modalità con cui avvengono attracchi e sbarchi con scialuppe. Roba da terzo mondo». Paole durissime quelle di Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres.



«Con Alghero l’accordo è saldo. Anche il sindaco catalano Raimondo Cacciotto e l’assessore alla Programmazione Enrico Daga, hanno preso atto del numero delle navi previste nel loro porto ma hanno ribadito il ruolo cruciale di quello di Porto Torres. Coraggiosamente e attirandosi molte critiche da parte di chi non ama il lavoro di squadra, hanno dichiarato che il porto più sicuro per gli attracchi e per una migliore distribuzione territoriale è Porto Torres e, soprattutto, perché si possa ambire a una crescita nell’offerta e quindi a un incremento degli attracchi futuri. Ma a qualcuno questo non piace e si preferisce la precarietà e l’insicurezza di attracchi, che con un po’ di mare, verranno dirottati altrove» attacca Mulas.



«Mi piacerebbe tanto capire perché in alcuni scali, vengano disattese le regole minime di sicurezza. Ma questo non è il mio lavoro. Ma non finisce di certo qua. Abbiamo programmato degli incontri istituzionali per manifestare tutto il nostro disappunto perché non si ottiene un riscontro alle sempre belle parole spese per Porto Torres, puntualmente disattese. È incomprensibile come dove ci sia la disponibilità delle navi e l’intenzione di scalare sul nord ovest, chi è preposto a metterle in sicurezza, propende per l’insicurezza. Promuoverò un'azione congiunta con i Comuni del nord ovest ed il TIPS che, al nostro pari, continuano a essere presi in giro ed essere penalizzati» chiude Massimo Mulas.