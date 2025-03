Cor 12:35 Delogu (Fi): Fratelli d’Italia carnevalesca Il segretario algherese di Forza Italia sgombra il campo da ogni equivoco e rimanda al mittente (Fratelli d´Italia) ogni illazione: «L’ambiguità non è certamente di casa nel nostro partito. Siamo il riferimento dell´area moderata e liberale algherese che si contrappone all´amministrazione Cacciotto»



carnevalesca. Errata e fuorviante è infatti la lettura che si vuole dare alle dichiarazioni dell’onorevole Piero Maieli e del nostro segretario provinciale Nanni Terrosu. E’ vero, siamo innanzitutto una forza politica che si è sempre contraddistinta per il “fare” e non per il “dire” e per i grandi temi crediamo convintamente che si debbano superare per il bene comune le barriere ideologiche, come nel caso, una su tutte del futuro piano strategico della città di Alghero». Così il segretario cittadino di Forza Italia Alghero, Andrea Delogu, replica fermamente alla richiesta di chiarimenti urgenti arrivata dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Alghero [



«Così come a più alti livelli ugualmente i nostri rappresentanti sono a disposizione per combattere insieme le grandi battaglie. Ma siamo fortemente radicati nella nostra area naturale del centro destra. Siamo, indiscutibilmente, il punto di riferimento dell’elettorato moderato e di centro destra in città e le ultime elezioni regionali e comunali l’hanno pienamente confermato. Gli algheresi ci hanno riconosciuto il ruolo di chiaro riferimento dell'area moderata e liberale algherese che si contrappone all'amministrazione Cacciotto» conferma Andrea Delogu.



