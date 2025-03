Cor 14:43 Il Roth di Alghero ospite al Carnevale di Bosa I ragazzi del Roth di Alghero sfilano al Carnevale di Bosa, ospiti per i cinquant’anni della sfilata delle scuole. Colori, canzoni, balli hanno animato le vie e le piazze con migliaia di figuranti e tantissimi carri



ALGHERO - Il Carnevale a Bosa ha origini antiche, nel tempo la sfilata delle scuole del giovedì grasso, è diventata un evento folcloristico importante e di grande richiamo. Svoltasi ininterrottamente dal 1975, quest’anno si è celebrata la cinquantesima edizione e per festeggiare l’evento, alunni e docenti dell’Istituto Roth di Alghero sono stati invitati come ospiti della sfilata dall’Amministrazione Comunale, nella persona dell’assessore al turismo Marco Francesco Mannu e dall’associazione del Carrasegare Osincu presieduta da Gianpietro Deriu, e dal gruppo in maschera “Zorro”, ai quali va un sentito ringraziamento per la grande ospitalità e accoglienza.



Un nutrito gruppo di alunni e docenti partiti di buon mattino da Alghero, hanno avuto modo di vivere ed assaporare una giornata all’insegna dell’allegria, sfilando per le strade del pittoresco borgo medievale di Bosa. Colori, canzoni, balli hanno animato le vie e le piazze con migliaia di figuranti e tantissimi carri. Il gruppo algherese si è subito integrato nel clima carnascialesco bosano, lasciandosi trasportare dal calore della festa che soprattutto a Bosa si vive in questi giorni intonando a suon di “trallallera”, l’inno del carnevale.



Carnevale di Bosa è una festa in maschera tra le più importanti dell’isola e grazie al contributo della regione Sardegna è inserito già da anni tra gli eventi più importanti che si tengono nel territorio regionale. La settimana di carnevale, quindi da ieri, è entrata nel vivo degli eventi che tutti i giorni sino a martedì grasso daranno vita ad un vero e proprio teatro a cielo aperto, che culminerà con le maschere tipiche di ”S’attittidu e Giolzi”, per l’intera giornata di martedì.