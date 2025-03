Cor 18:24 Terrosu (Fi) censura Fratelli d´Italia Alghero Il segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, replica ancora al coordinamento,ento algherese di Fratelli d´Italia e taglia la discussione: futili argomentazioni suggerite da un incomprensibile livore, che nulla hanno a che vedere con gli interessi di Alghero e degli Algheresi







E' la contro-replica al vetriolo firmata dal segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, indirizzata al coordinamento algherese di Fratelli d'Italia che si rivolgeva agli Azzurri chiedendo ai vertici locali di chiarirsi le idee sulle politiche portate avanti ad Alghero [



«Non ritengo tra l’altro di dover dare ulteriori spiegazioni al circolo algherese, anche perché intrattengo, come giusto che sia, un confronto schietto e chiaro con la Segretaria Provinciale On. Barbara Polo, la quale ha ben chiara la collocazione di FI nel centro-destra, avendo costruito insieme il percorso delle ultime amministrative. Vorrei però ricordare agli amici algheresi di FdI che non sono l’uomo ne’ di Marco Tedde né di nessun’ altro, ma Segretario Provinciale di FI eletto ad un congresso. Attendo infine con ansia il tanto auspicato, da parte dei Fratelli d’Italia algheresi, intervento dei vertici del mio partito, a censura della mia condotta, impegnandomi sin da ora a non partecipare più a questo teatrino, ma mettendomi a disposizione dei vertici provinciali di FdI per ogni chiarimento essi vorranno avere sulla collocazione politica di FI» conclude il segretario provinciale di Forza Italia Nanni Terrosu. ALGHERO - «Rilevo con rammarico che il circolo di FdI di Alghero ha come obbiettivo quello di creare una rottura nel centro-destra algherese, utilizzando provocatoriamente futili argomentazioni suggerite da un incomprensibile livore, che nulla hanno a che vedere con gli interessi di Alghero e degli Algheresi. Con l’amico Piero Maieli abbiamo, da subito, cercato di superare le incomprensioni, invitando a costruire ponti e non a erigere dighe, ma vedo che il nostro invito è caduto nel vuoto. Capisco la frustrazione degli amici di FdI Alghero per lo scarso 6% raccolto alle comunali ed il mediocre risultato delle Regionali, ma consiglio di evitare di citare situazioni che non conoscono e territori che non sono di loro competenza, anche perché riterrei inutile e poco produttivo dover a mia volta richiamare i casi come Olbia, in cui FdI ha sostenuto il candidato Sindaco opposto al cdx».E' la contro-replica al vetriolo firmata dal segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, indirizzata al coordinamento algherese di Fratelli d'Italia che si rivolgeva agli Azzurri chiedendo ai vertici locali di chiarirsi le idee sulle politiche portate avanti ad Alghero [ LEGGI ] .«Non ritengo tra l’altro di dover dare ulteriori spiegazioni al circolo algherese, anche perché intrattengo, come giusto che sia, un confronto schietto e chiaro con la Segretaria Provinciale On. Barbara Polo, la quale ha ben chiara la collocazione di FI nel centro-destra, avendo costruito insieme il percorso delle ultime amministrative. Vorrei però ricordare agli amici algheresi di FdI che non sono l’uomo ne’ di Marco Tedde né di nessun’ altro, ma Segretario Provinciale di FI eletto ad un congresso. Attendo infine con ansia il tanto auspicato, da parte dei Fratelli d’Italia algheresi, intervento dei vertici del mio partito, a censura della mia condotta, impegnandomi sin da ora a non partecipare più a questo teatrino, ma mettendomi a disposizione dei vertici provinciali di FdI per ogni chiarimento essi vorranno avere sulla collocazione politica di FI» conclude il segretario provinciale di Forza Italia Nanni Terrosu.