Cor 15:28 «Il dissenso si allarga, protesta unitaria»



ALGHERO - «Apprezziamo il senso di responsabilità della lista civica Noi Riformiamo Alghero, che si dissocia pubblicamente dalla “riformina sanitaria”. Riformina che anche con la retrocessione dell’Ospedale Marino dalla Università alla ASL, priva di un chiaro progetto e di risorse, si dimostra capace solo di infoltire il poltronificio della Todde, con la sostituzione dei vertici delle aziende sanitarie con commissari di chiara fede “Campo Largo”».



«Una critica che supera gli attuali confini politici della maggioranza Cacciotto e si proietta verso posizioni di obbiettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini algheresi. Una posizione che si pone in parallelo con le tesi del centrodestra sardo e cittadino, che hanno come obbiettivo la tutela della nostra sanità slegata da interessi di schieramento».



«E’ evidente che il fronte del dissenso contro questa riforma che rischia di creare pesanti danni ad una sanità già sofferente si allarga. Siamo convinti che occorra riunire tutte le voci di dissenso e di protesta in una unica grande manifestazione cittadina, che raccolga in primo luogo le profonde energie rappresentate dai Comitati, sostenute dalle forze politiche più responsabili. E in questa direzione ci muoveremo nei prossimi giorni».



Nella foto: Marco Tedde