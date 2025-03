Cor 16:00 Donne, Vino, Innovazione: tavola rotonda In programma il prossimo Giovedì 13 marzo alle ore 9.30 presso il prestigioso Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “E.Lussu”di Alghero



ALGHERO - Giovedì 13 marzo alle ore 9.30 presso il prestigioso Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “E.Lussu”di Alghero si terrà la Tavola Rotonda Regionale “Donne, Vino e Innovazione” organizzata dalla delegazione sarda dell’Associazione Nazionale “Donne del Vino”, in collaborazione con I.P.S.A.R. “E. Lussu” e patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. L'Associazione Nazionale "Donne del Vino" che riunisce produttrici, vignaiole, ristoratrici, enotecarie e giornaliste con oltre 1000 socie, in Sardegna ha una presenza di 50 socie, ha l'obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna nel settore vitivinicolo.



Ogni anno si organizzano le giornate delle Donne del Vino, appuntamento importante a livello nazionale che coinvolge tutte le associate e che quest’anno, arrivata alla 10° edizione, ha come tema “Donne, Vino, Innovazione.” L’innovazione nel settore vinicolo si declina in molteplici forme: dall’adozione di tecnologie avanzate in vigna e in cantina, alla sostenibilità ambientale, fino alla comunicazione digitale e buone pratiche per dialogare con i consumatori. Il vino è cultura, valorizza, promuove il territorio e le sue peculiarità nel mondo, può essere il nuovo volano del turismo enogastronomico in Sardegna creando nuove destinazioni turistiche e nuove opportunità e prospettive di lavoro. La finalità della Tavola rotonda è quella di confrontarsi e di condividere con i portatori di interesse temi sul campo vitivinicolo, sull’enoturismo, ma anche della comunicazione innovativa della formazione delle prospettive di lavoro, di quanto si sta realizzando e cosa bisogna ancora fare.



L’iniziativa è coordinata da Nadia De Santis (consulente di Marketing Territoriale Wine App Sardegnawinefood e socia dell’associazione ddv) che condurrà la mattinata con il seguente programma: Apertura lavori Angelo Parodi, Preside I.P.S.A.R. "E.Lussu", di seguito gli interventi del Sindaco Raimondo Cacciotto, dell’Assessora allo sviluppo Economico e Turismo Ornella Piras e del presidente Fondazione Alghero Graziano Porcu. Sarà presentata l’Associazione Nazionale "Donne del Vino" da Nina Puddu - Produttrice F.lli Puddu di Oliena Delegata Regionale DDV, poi si susseguiranno i diversi interventi. La vigna didattica a cura di Luciana Baso - Produttrice Quartomoro di Sardegna di Marrubiu, Cultura del Vino nel Territorio Antonella Usai - Presidente Museo del vino Enoteca Regionale di Berchidda. L’imprenditoria giovanile Naomi Deaddis - Produttrice Cantina Daaddis enologa, Presidente Sezione Coldiretti Sedini, Innovazione in Cantina Maria Domenica Meloni della Cantina del Vermentino Monti.



Ed infine Dalla Cantina alla Tavola, Marina Piras di Cagliari Sommelier Degustatore AIS che aprirà le danze per il brindisi finale con i vini che raccontano le eccellenze del territorio DOC, DOCG della Sardegna, offerti dalle socie che hanno aderito all’iniziativa: Francesca Cabras, (Azienda Arvesiniadu, Bono), Naomi Deaddis (Cantina Deaddis, Sedini), Antonella Pisu (La dolce Vigna, Atzara), Donatella Buttu (Cantina di Dorgali), Nina Puddu (Azienda Puddu di Oliena), Luciana Baso (Quartomoro di Sardegna, Marrubiu), Angelica e Roberta Tani (Cantina Tani, Monti), Daniela Pinna (Tenute Olbios, Olbia), Maria Domenica Meloni (Cantina del Vermentino Monti). La tavola rotonda è aperta a tutti ed è ad ingresso libero. Per maggiori informazioni si può scaricare gratuitamente l’Applicazione Wine App oppure andare sulla pagina fb Associazione Nazionale Le Donne Del Vino - Delegazione Sardegna.