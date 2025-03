Cor 15:00 Edoardo Bennato, concerto ad Alghero Sardegna Concerti ha programmato l'evento per il 27 luglio 2025 presso l´anfiteatro Ivan Graziani di Alghero



ALGHERO - Un viaggio musicale tra i suoi brani più iconici, da "L’isola che non c’è" a "Il rock del Capitano Uncino", fino alle canzoni dell’ultimo album. Sul palco con lui la storica BeBand, per uno show tra rock, blues e poesia. Edoardo Bennato sarà ad Alghero, presso l´anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia, il 27 luglio (ore 21,30) col tour "Sono solo canzonette 2025". La notizia rilanciata martedì da Sardegna Concerti, l'organizzazione che dal 1997 organizza i principali grandi eventi e spettacoli di ogni genere in tutta l'isola. Per la Riviera del Corallo non sarà una novità: Edoardo Bennato aveva già fatto emozionare il pubblico algherese nell'estate del 2021 presso la Rugby Arena di Maria Pia.