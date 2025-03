Cor 14:22 «Boe, fermate quel progetto inutile e dannoso» «Andremo in fondo fino al blocco del progetto. Voglio vedere chi si metterà contro la volontà del popolo. Ora basta». Questa mattina un secco no al campo boe nella rada di Alghero



ALGHERO - Manifestazione di protesta questa mattina (sabato) ad Alghero contro i campi boe ideati e progettati dal Parco di Porto Conte col precedente direttivo presieduto da Raimondo Tilloca e guidato dal direttore Mariano Mariani. Protesta capitanata dalla Lega e dal suo coordinatore, il consigliere Michele Pais, che ha visto la partecipazione di numerosi dipartisti e cittadini fortemente delusi e sconcertati per dei progetti calati dall'alto e privi delle più elementari basi di partecipazione e condivisione, nonostante s'intenda realizzarli in spazi pubblici e comuni.



«Andremo in fondo fino al blocco del progetto. Voglio vedere chi si metterà contro la volontà del popolo. Ora basta» hanno tuonato Pais e manifestanti alzando al cielo numerosi cartelli «vendesi». La manifestazione arriva a pochi giorni dal consiglio comunale che ha ufficialmente preso le distanze dall'ex Consiglio di Amministrazione del Parco e dal direttore, approvando una risoluzione per modificare radicalmente il progetto, che a questo punto andrebbe immediatamente fermato, evitando così che in questi giorni si posizionino corpi morti, inutili, lungo la costa algherese.



Nella foto: la protesta ad Alghero contro i campi boa ideati dal parco di Porto Conte