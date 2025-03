Cor 18:46 Alghero si ri-vola in Europa, decolla la summer Oggi sulla pista del Riviera del Corallo i voli con Bruxelles, Barcellona, Budapest, Bucarest, Katowice e Bratislava. Al via la summer 2025 con importanti novità



ALGHERO - Bruxelles, Barcellona, Budapest, Bucarest, Katowice e Bratislava: dopo il lungo letargo invernale, sulla pista dell'aeroporto di Alghero ritornano i collegamenti internazionali. Questi i primi voli che oggi aprono ufficialmente la summer 2025. 36 il tutto i collegamenti previsti fino a ottobre: 15 nazionali e 21 internazionali, con 15 Paesi europei oltre all’Italia e 5 nuove rotte: Parigi Orly, Bordeaux e Firenze con Volotea, Belgrado con Air Serbia, Sofia con Wizz Air. Tutti in orario i nuovi collegamenti, ad eccezione del Bucarest-Alghero di Wizz Air, con l'atterraggio programmato per le 22.30 ma stimato per le 1.30 di questa notte.