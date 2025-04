S.A. 20:00 Cicalò riconfermato in Giunta Nazionale Confcommercio La riconferma è avvenuta nel corso della riunione di stamane del Consiglio Nazionale, che ha visto il rinnovo delle cariche associative e la definizione delle linee guida per i prossimi anni



CAGLIARI – Agostino Cicalò, presidente di Confcommercio Nuoro Ogliastra, è stato riconfermato nella Giunta Nazionale di Confcommercio - Imprese per l’Italia, consolidando il ruolo strategico della Sardegna all’interno del sistema confederale nazionale. La riconferma è avvenuta nel corso della riunione di stamane del Consiglio Nazionale, che ha visto il rinnovo delle cariche associative e la definizione delle linee guida per i prossimi anni. «La mia riconferma nella Giunta Nazionale – ha dichiarato Agostino Cicalò – rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni insieme a tutta la squadra di Confcommercio Sardegna. È un’opportunità per continuare a portare la voce delle imprese sarde ai tavoli decisionali nazionali, affinché le nostre specificità, le potenzialità e anche le criticità dell’isola trovino attenzione e risposte concrete. Continuerò a lavorare con passione per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo, che parta dai territori». La Giunta Nazionale di Confcommercio, composta da rappresentanti delle principali articolazioni territoriali e settoriali dell’associazione, è l’organo che affianca il Presidente nella definizione delle strategie e delle politiche a sostegno delle imprese italiane.



Nella foto: Agostino Cicalò