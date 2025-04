Cor 20:54 Basket C, Coral batte Calasetta Vittoria per la Klass Coral Alghero al Pala Manchia: battuto il Veliero Calasetta per 76-61. I corallini algheresi salgono a quota 20 e mantengono il quinto posto quando manca una sola partita alla fine della stagione regolare



ALGHERO - Serata da incorniciare per la Klass Coral Alghero che ieri al Pala Manchia, nella gara valevole per la ventunesima giornata del campionato regionale di Serie C, ha conquistato una brillante vittoria contro il Veliero Calasetta, imponendosi con autorità davanti a un pubblico caloroso e partecipe con il punteggio di 76-61. La squadra allenata da coach Longano ha mostrato fin da subito grande intensità e determinazione, chiudendo il primo tempo in vantaggio e mantenendo il controllo del match fino al fischio finale.



Il risultato positivo, il secondo dopo quello con i Sirbones Nuoro di sette giorni fa, premia la solidità del gruppo ma anche la brillantezza dei singoli. Top scorer del match l’argentino della Coral, Sahud con 24 punti, seguito da Scalise con 11 e Musso con 10. Tra le fila del Calasetta, il più prolifico è stato Russo con 18 punti, seguito da Zucca(14) e Amoruso(10).



Come detto, quando manca una partita al termine della regular season con questo successo, la Klass Coral Alghero mantiene la quinta posizione in classifica e guarda con fiducia ai play off, forte di un’identità di gioco sempre più definita e di una coesione che continua a crescere.

Il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul campo dell’Olimpia Cagliari, seconda della classe.

Dolores Serra, Ufficio stampa Klass Coral Alghero



KLASS CORAL ALGHERO – IL VELIERO CALASETTA

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 9, Monte 6, Tilloca 2, Sahud 24, Fumanti 2 , Musso 10, Manunza 7, Ibba, Cherchi 5, Scalise 11, Busi, Simula. Allenatore: Longano

IL VELIERO CALASETTA: Zucca, Amadori 2, Russo 18, Zucca S. 14, Graaf Van Limburg 8, Amoruso 10, Rombi, Mattana 6, Mpeck. Allenatore: Campus

PARZIALI: 25-22; 16-14; 19-12; 16-13